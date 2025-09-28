TSB Flensburg feiert klaren 6:0 Sieg gegen TSV Hattstedt

Mit einer dominanten Vorstellung hat der TSB Flensburg den TSV Hattstedt am Sonntagnachmittag mit 6:0 geschlagen. Während die Gäste trotz eines Elfmeters zu Beginn der zweiten Halbzeit keinen Weg ins Spiel fanden, überzeugte der TSB mit variantenreichem Offensivspiel und gleich sechs unterschiedlichen Vorlagengebern.

Von Beginn an übernahm Flensburg die Kontrolle und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 16. Minute traf Tobias Zuth zur Führung, nachdem ein umstritten schnell ausgeführter Freistoß den Weg zu ihm ebnete. Kurz darauf erhöhte Nicholas Holtze (22.) auf 2:0, nachdem er mustergültig von Melf Siemund in Szene gesetzt wurde. Noch vor der Pause blieb es trotz Überlegenheit beim Zwei-Tore-Vorsprung, auch weil die Hausherren mehrfach fahrlässig mit ihren Chancen umgingen.

Nach Wiederanpfiff erwischte der TSB erneut den besseren Start: Alton Zymeraj köpfte nach einem Freistoß von Lennart Steiner zum 3:0 ein (49.). Nur wenige Minuten später hatte Hattstedt die große Gelegenheit, ins Spiel zurückzukommen – doch Dennis Jeßat scheiterte mit einem schwach getretenen Foulelfmeter an Torhüter Ole Rathmann (52.). Im direkten Gegenzug legte Flensburg nach: Zuth nutzte einen Abpraller und stellte auf 4:0 (68.).