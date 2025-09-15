TSB Flensburg fegt SVE Comet Kiel mit 9:1 vom Platz Holtze überragt mit Dreierpack – Flensburger Offensivpower lässt Comet keine Chance Verlinkte Inhalte LL Schleswig TSB Flensb. SVE Comet Patrick Thomsen Nicholas Holtze + 4 weitere

Mit dem klaren Heimsieg hat der TSB Flensburg viel Selbstvertrauen getankt. In der kommenden Woche wartet mit dem Eckernförder SV ein weiterer Härtetest, bei dem die Offensive erneut gefordert sein wird. Comet Kiel hingegen muss nach dieser herben Niederlage schnell die Köpfe freibekommen, um in den nächsten Spielen wieder Punkte einzufahren.

Der TSB Flensburg hat im Heimspiel gegen den SVE Comet Kiel eindrucksvoll seine Offensivstärke unter Beweis gestellt. Mit einem klaren 9:1-Sieg unterstrich die Mannschaft von Trainer Thore Wächter ihre Ambitionen in der Liga. Von Beginn an dominierten die Flensburger das Geschehen. Bereits in der 3. Minute brachte Cedric Neumann sein Team in Führung, nachdem er mustergültig von Melf Siemund in Szene gesetzt worden war. Siemund selbst erhöhte kurze Zeit später (14.) und legte noch vor der Pause sein zweites Tor nach (39.). Kapitän Patrick Thomsen traf kurz vor dem Halbzeitpfiff per Kopf zum 4:0 (45.+1).

Auch im zweiten Durchgang blieb der TSB torhungrig. Zwar gelang Comet durch Franko Milbradt in der 51. Minute der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:4, doch Flensburg schaltete danach noch einmal einen Gang höher. Nicholas Holtze glänzte mit drei Treffern (57., 66., 76.) und zwei Vorlagen. Patrick Thomsen (64.) sowie Luk Albertsen (73.) reihten sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte Holtze mit seinem dritten Tor des Tages. Während der TSB in allen Belangen überlegen war und zahlreiche Chancen herausspielte, konnte Comet Kiel nur in Ansätzen mithalten. Lediglich ein Pfostenschuss von Alban Jashari kurz nach der Pause ließ kurz Hoffnung aufkommen – Rathmann im Flensburger Tor verhinderte Schlimmeres.