TSB Flensburg: "Benett Kwame ist ein mega belebendes Element" von Olaf Wegerich · Gestern, 15:43 Uhr · 0 Leser

Der TSB Flensburg in der Saison 2026-2027. – Foto: Jacqueline Röder

Am 3. Spieltag der Flens-Oberliga erwartet den PSV Neumünster wieder ein Heimspiel. Gegner ist dabei am Freitagabend um 19.15 Uhr auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße der Aufsteiger TSB Flensburg. Nach zwei deutlichen Heimsiegen gegen den Oldenburger SV (7:1) und den TuS Rotenhof (4:1) grüßen die Fördestädter sogar von der Tabellenspitze.

Nach dem souveränen Meistertitel in der Landesliga Schleswig – als die Mannschaft von Trainer Tore Wächter ungeschlagen und mit 18 Punkten Vorsprung auf Mitaufsteiger Eckernförder SV den Aufstieg frühzeitig klarmachen konnte – kommen die jüngsten Erfolge nicht überraschend. Auch ihren Torhunger konnten sich die TSB-Spieler für die neue Saison beibehalten. Bereits elfmal durfte die Truppe von Meistertrainer Tore Wächter dabei den Torjubel zelebrieren. Maßgeblichen Anteil an dem letzten Erfolg gegen den TuS Rotenhof hatte Benett Kwame mit drei Toren. Der von Ex-Trainer Gramosz Kurtaj als Wunderkind bezeichnete gebürtige Ghanaer steht seit zwei Jahren beim TSB unter Vertrag, hatte zuletzt aber viel mit Verletzungen zu kämpfen. Nun scheint Kwame mit fünf Treffern nach nur zwei Spielen wieder in Topverfassung.

Coach Tore Wächter und der TSB Flensburg grüßen von der Tabellenspitze. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zwei Tage vor dem ersten Flensburger Auswärtsspiel der Saison befragte Redakteur Olaf Wegerich TSB-Meistertrainer Tore Wächter zu dem guten Saisonstart, zur Ausgangsposition vor dem Spiel und zur Leistungsexplosion von Benett Kwame. Welche Erklärung hast du für euren starken Saisonauftakt?

Wir freuen uns natürlich sehr über die sechs Punkte aus den beiden Heimspielen. Das gibt uns definitiv Sicherheit. Wichtig ist aber, das Ganze richtig einzuordnen. Nach der deutlichen Niederlage gegen Heide haben wir ein, zwei Stellschrauben gedreht. Entscheidend ist, dass die Jungs im Ligabetrieb wieder genau dann ihre Siegermentalität auf den Platz bringen, wenn es darauf ankommt. Gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt so zu starten, war enorm wichtig. Wenn man ehrlich ist, hatten wir in den entscheidenden Momenten sicherlich auch das nötige Spielglück, das die Partien auf unsere Seite gekippt hat.