TSB Flensburg: "Benett Kwame ist ein mega belebendes Element"

Am 3. Spieltag der Flens-Oberliga erwartet den PSV Neumünster wieder ein Heimspiel. Gegner ist dabei am Freitagabend um 19.15 Uhr auf dem Sportplatz an der Stettiner Straße der Aufsteiger TSB Flensburg. Nach zwei deutlichen Heimsiegen gegen den Oldenburger SV (7:1) und den TuS Rotenhof (4:1) grüßen die Fördestädter sogar von der Tabellenspitze.
Nach dem souveränen Meistertitel in der Landesliga Schleswig – als die Mannschaft von Trainer Tore Wächter ungeschlagen und mit 18 Punkten Vorsprung auf Mitaufsteiger Eckernförder SV den Aufstieg frühzeitig klarmachen konnte – kommen die jüngsten Erfolge nicht überraschend.
Auch ihren Torhunger konnten sich die TSB-Spieler für die neue Saison beibehalten. Bereits elfmal durfte die Truppe von Meistertrainer Tore Wächter dabei den Torjubel zelebrieren. Maßgeblichen Anteil an dem letzten Erfolg gegen den TuS Rotenhof hatte Benett Kwame mit drei Toren. Der von Ex-Trainer Gramosz Kurtaj als Wunderkind bezeichnete gebürtige Ghanaer steht seit zwei Jahren beim TSB unter Vertrag, hatte zuletzt aber viel mit Verletzungen zu kämpfen. Nun scheint Kwame mit fünf Treffern nach nur zwei Spielen wieder in Topverfassung.
Zwei Tage vor dem ersten Flensburger Auswärtsspiel der Saison befragte Redakteur Olaf Wegerich TSB-Meistertrainer Tore Wächter zu dem guten Saisonstart, zur Ausgangsposition vor dem Spiel und zur Leistungsexplosion von Benett Kwame.
Welche Erklärung hast du für euren starken Saisonauftakt?
Wir freuen uns natürlich sehr über die sechs Punkte aus den beiden Heimspielen. Das gibt uns definitiv Sicherheit. Wichtig ist aber, das Ganze richtig einzuordnen. Nach der deutlichen Niederlage gegen Heide haben wir ein, zwei Stellschrauben gedreht. Entscheidend ist, dass die Jungs im Ligabetrieb wieder genau dann ihre Siegermentalität auf den Platz bringen, wenn es darauf ankommt. Gegen direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt so zu starten, war enorm wichtig. Wenn man ehrlich ist, hatten wir in den entscheidenden Momenten sicherlich auch das nötige Spielglück, das die Partien auf unsere Seite gekippt hat.
Wie siehst du die Ausgangslage vor dem Spiel?
Das Spiel beim PSV Neumünster ist jetzt unser drittes Spiel innerhalb von sechs Tagen und das ist sowohl körperlich als auch mental eine enorme Belastung. Man spielt, regeneriert und muss direkt wieder den Fokus auf die nächste Aufgabe richten. Bis jetzt machen die Jungs das absolut herausragend. Allerdings zollen wir dem strammen Programm auch ein wenig Tribut. Wir haben den einen oder anderen Spieler, der nicht ganz fit oder leicht angeschlagen ist. Wir werden heute Abend im Training genau hinschauen, wie wir den Kader für Freitag zusammenbasteln. Ich bin aber absolut überzeugt, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz kriegen.
Zuletzt fehlten dem TSB mit Tobias Zuth und Nico Holtze zwei wichtige Offensivkräfte. Wann ist mit ihrer Rückkehr zu rechnen?
Tobias Zuth und Nico Holtze fehlen uns leider weiterhin verletzt und sind für Freitag noch keine Optionen. Tobi ist glücklicherweise auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining. Nico laboriert leider nach wie vor an seinen Patellasehnenproblemen. Wir hoffen sehr, dass er gute Fortschritte macht und bald wieder bei der Mannschaft ist, müssen uns aktuell aber noch etwas gedulden.
Benett Kwame hat in dieser Saison bereits fünfmal getroffen. Welche Rolle spielt er in deiner Mannschaft?
Benett Kwame ist für uns einfach ein mega belebendes Element. Es freut mich unheimlich für ihn persönlich, dass er nach der letzten Saison mit vielen Verletzungen und unglücklichen Spielen jetzt wieder da ist, wo er hingehört. Er ist einfach ein herausragender Spieler und Stürmer. Aktuell ist er bei uns der absolute Unterschiedsspieler. Solange er bei uns auf dem Platz stehen kann, genießen wir das in vollen Zügen und hoffen natürlich, dass uns seine Qualitäten so lange wie möglich erhalten bleiben.