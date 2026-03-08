TSB betreibt beim Arbeitssieg in Dörpum Chancenwucher

Auf dem kleinen, engen Platz in Dörpum, der entsprechend der Jahreszeit schwer zu bespielen war, entwickelte sich ein zerfahrenes und in der zweiten Hälfte auch sehr hektisches Spiel, in dem Oberliga-Schiedsrichter Frederik Simon insgesamt acht Gelbe Karten verteilte.

Auch beim zweiten Gegentreffer nach einer Ecke von Felix Stuewe, die „Pedi“ Thomsen mit dem Kopf verlängerte, hatte Tobias Zuth (27.), am zweiten Pfosten stehend, wenig Mühe, mit seinem 20. Saisontor den Ball über die Linie zu drücken.

Den Gästen spielte in die Karten, dass sich die Gastgeber früh ein Missverständnis zwischen Torhüter und Innenverteidiger leisteten. Tobias Zuth erkannte sofort die Situation, schnappte sich den Ball und legte quer auf Nicolas Holtze (13.), der zum Führungstreffer einnetzte.

Tobias Zuth (TSB Flensburg) bleibt mit seinem 20. Saisontreffer auf der Jagd auf die Torjägerkanone in Reichweite. – Foto: Ismail Yesilyurt

Dörpum kämpft – TSB lässt Chancen liegen

Dörpum kam durch Finn Christiansen, der zu hoch zielte, nur zu einer Torannäherung in den ersten 45 Minuten.

Im zweiten Durchgang legte das Spiel, was die Intensität betrifft, noch einmal eine Schippe drauf. Dörpum wehrte sich nach Kräften, gab keinen Ball verloren, hatte aber Glück, dass der viermal durchgebrochene TSB entweder an Torhüter Hansen scheiterte oder das Aluminium traf.

Auch die Gastgeber hatten nach der Pause noch eine gute Gelegenheit auf den Anschlusstreffer, doch Torhüter Ole Rathmann war nicht zu bezwingen.

Verletzungssorgen beim TSB

Bitter für den TSB: Kurz vor Spielende kommt Noel Kurzbach nach einem Zweikampf ins Straucheln und vertritt sich. „Wir wissen noch nicht, ob es sich um eine Zerrung oder einen Faserriss handelt“, sagte Trainer Tore Wächter, der hofft, Kurzbach spätestens in 14 Tagen wieder an Bord zu haben.

Stimmen zum Spiel

Trainer Tore Wächter (TSB Flensburg): „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben in der zweiten Hälfte vier Hochkaräter frei vor dem Tor nicht genutzt. Dadurch haben wir es unnötig noch einmal spannend gemacht. Wir wurden in dem Spiel körperlich sehr gefordert.“

SV Dörpum: Hansen – Henrik Möllgaard (70. Wierzowiecki), Peretzke, Lasse Möllgaard, Holsteiner – Finn Christiansen (62. Bahnsen), Schickedanz (62. Thomsen), Borchardt, Ebsen – Paulsen (80. Magnussen), Petersen (80. Freiberg).

Trainer: Thies Borchardt.

TSB Flensburg: Rathmann – Nitsch, Thomsen, Schäpler – Kurzbach (86. Spoth), Stuewe (82. Neumann), Jessen, Stephan (67. Carstens) – Holtze, Wojnarowski (60. Kwame), Zuth (90. Siemund).

Trainer: Tore Wächter

Schiedsrichter: Frederik Simon (Heikendorfer SV).

Assistenten: Leander Justus Kemme und Kevin Soll.

Zuschauer: 284 in Dörpum.

Tore: 0:1 Nicolas Holtze (13.), 0:2 Tobias Zuth (27.).