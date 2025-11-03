TSB auch im Duell der Oberligaabsteiger gegen Eidertal mit 3:1 siegrei

In einem sehr intensiven und temporeichen Spiel, das Oberliga-Niveau erreichte, konnte der TSB durch zwei krasse individuelle Fehler der Gäste zunächst in Führung gehen. Einen zu kurzen Rückpass auf den Torhüter erlief sich Kean Wojnarowski (7.), umspielte noch Fynn Mika Mohr und traf zur frühen Führung für die Gastgeber.

Bei den Gastgebern saßen Nicolas Holtze und Cedric Neumann, die sich beide eine Erkältung eingefangen hatten, zunächst nur auf der Bank. Trainer Wächter musste zudem auf Alton Zymeraj (Kreuzbandriss), Tom Schäpler (Knieprobleme), Felix Stüwe und Lennart Steiner verzichten.

Auch beim zweiten Gegentor, nur zehn Minuten später, lief es für die Gäste maximal unglücklich. Beim Versuch von Livius Höckendorff (17.), den Ball zu seinem Torhüter zurückzuspielen, sprang dieser ihm über den Fuß und trudelte zum 2:0 für den TSB ins Tor. „Das tut mir leid für den Torwart. Er hat echt einen blöden Tag erwischt. Ich war ja selbst Torhüter und kann da mit ihm mitfühlen. Aber wir nehmen das Geschenk natürlich an“, sagte TSB-Coach Tore Wächter.

Eidertal kämpft sich zurück

Doch Eidertal, das mit voller Kapelle beim TSB angetreten war, ließ sich auch nach dem Rückstand nicht entmutigen und erzwang den 1:2-Anschlusstreffer durch Niklas Lüthje (36.), der den Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte.

„Wir liegen durch zwei katastrophale Fehler 0:2 hinten. Wir haben den Gegner versucht, hoch anzulaufen, was dann auch schon gereicht hat, um lange Bälle zu provozieren. Wir kamen immer besser ins Spiel und haben dann auch verdient den Anschluss erzielt“, fasste Leon Trentepohl aus dem Trainerteam der Gäste die mehr als unglücklich verlaufene erste Hälfte zusammen.

Eidertal drängt – TSB kontert eiskalt

Während die Gastgeber es verpassen, mit dem dritten Treffer den Gästen den Zahn zu ziehen, verläuft das hart umkämpfte Spiel auch in der zweiten Hälfte immer ausgeglichener. Vor allem der stark auftrumpfende Luca Aouci, der immer wieder zu seinen gefährlichen Dribblings ansetzte, war ein permanenter Unruheherd und vom TSB nur schwer unter Kontrolle zu bekommen.

Aouci ist es dann auch, der die Riesenchance zum Ausgleich nur haarscharf verpasst, als er aus halblinker Position flach abzieht und nur um Haaresbreite am langen Pfosten vorbeizielt. Im Gegenzug sorgt dann der TSB nach einem Konter, als Jon Jessen im Zentrum geschickt in die Tiefe spielt und Tobias Zuth (70.) mit seinem 16. Saisontor eiskalt zum 3:1-Endstand vollendet, für die Entscheidung.