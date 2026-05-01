TSB 1:0-Sieger im Flensburger Derby gegen Weiche II

Golden-Goal-Torschütze Tom Schäpler aus der Dreier-Abwehrkette des TSB Flensburg ist torgefährlichster Abwehrspieler in der Landesliga Schleswig. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Ligaprimus marschiert weiter: In einem intensiven Flensburger Derby hat sich der TSB Flensburg knapp mit 1:0 gegen die Regionalliga-Reserve des SC Weiche Flensburg 08 durchgesetzt. Vor 149 Zuschauern untermauerte der Spitzenreiter und feststehende Oberliga-Aufsteiger seine Dominanz, musste jedoch bis zum Schlusspfiff hart um die drei Punkte kämpfen. Neben der sportlichen Rivalität bot die Partie auch eine besondere familiäre Note: Das Duell der Kurzbach-Brüder sorgte für zusätzliche Würze – Elias aufseiten von Weiche traf direkt auf seinen Bruder Noel beim TSB.

Die Weichen für den Heimsieg stellte der TSB bereits in der Anfangsphase. Verteidiger Tom Schäpler bewies einmal mehr seine Torgefährlichkeit und erzielte nach einer Ecke in der 13. Minute den einzigen Treffer des Tages – bereits sein siebtes Saisontor. Weiches Trainer Dimitry Kehl, dem nur eine halbvoll besetzte Ersatzbank zur Verfügung stand, ärgerte sich über die Entstehung: „Das war wieder eine Standardsituation nach einer Ecke, wo wir einfach nicht wach sind, wo wir nicht hochgehen zum Ball.“

TSB-Coach Tore Wächter sah sein Team zunächst voll im Plan: „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet. Wir gingen folgerichtig in Führung und es war eher dieses Gefühl von: Okay, wir haben das Ding im Griff und jetzt werden wir irgendwann mal nachlegen.“ Doch dieses Nachlegen blieb aus, da der TSB im Verlauf der ersten Halbzeit den spielerischen Faden verlor und sich zu sehr auf das Zentrum fokussierte.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Gäste vom SC Weiche II mutiger agierten. Während der TSB zwar viel Ballbesitz reklamierte, fehlte laut Wächter die letzte „Konsequenz zum Tor“. Auf der Gegenseite witterte Weiche die Chance auf den Ausgleich. „Immer wenn wir über außen gespielt haben, war da Platz und wir konnten den Ball durchspielen. Da wurde es gefährlich“, analysierte Dimitry Kehl.

Die größte Chance zum 1:1 vergab Jonas Kabus, der nach einem Sprint von der Mittellinie plötzlich allein vor TSB-Keeper Rico Nommensen auftauchte. Nommensen reagierte glänzend und verhinderte den Ausgleich. Tore Wächter atmete durch: „Er hält uns damit im Spiel.“ Fast im Gegenzug verpasste Noel Kurzbach die Entscheidung, als sein Solo erst in letzter Sekunde auf der Torlinie gestoppt wurde. Auch Lennart Treede rettete für Weiche einmal in höchster Not.

Ein Arbeitssieg mit Derby-Charakter

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, als Weiches Bent Andresen kurz vor Ende mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (89.). Am Ende blieb es beim knappen Erfolg für den Favoriten, der damit weiterhin ungeschlagen bleibt.

Weiche-Trainer Kehl trauerte der vergebenen Chance auf einen Punktgewinn nach: „Das Ding kann 2:0 ausgehen oder am Ende vielleicht 1:1. Es war ein offenes Spiel, es war alles drin. Natürlich spielst du mit einem sehr starken Torwart wie Phil Bock, der dich viel im Spiel hält, und dann ist immer wieder mal was möglich.“

Tore Wächter bilanzierte nüchtern, aber zufrieden: „Am Ende ist es ein Arbeitssieg. Wir haben das Momentum verpasst, für Ruhe zu sorgen und das Ergebnis deutlicher zu machen. Man muss aber sagen, dass Weiche sehr diszipliniert und leidenschaftlich gespielt hat. Wir haben das Derby gewonnen und bleiben ungeschlagen. Damit sind wir sehr zufrieden.“