TS Woltmershausen gastiert beim FC Oberneuland

Zum Saisonauftakt trifft der FC Oberneuland auf TS Woltmershausen – in der vergangenen Spielzeit setzte sich jeweils der Gastgeber klar durch.
Der FC Oberneuland startet gegen TS Woltmershausen in die neue Saison. In der vergangenen Spielzeit gewann Oberneuland das Hinspiel deutlich mit 4:1, während sich Woltmershausen im Rückspiel mit 4:0 revanchierte. Beide Duelle gingen damit klar an die jeweilige Heimmannschaft. Wie sich die Kräfteverhältnisse zum diesjährigen Saisonauftakt darstellen, wird sich am Spieltag zeigen.
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