Trügerische Ausgeglichenheit – am Ende Realität

– Foto: Britta Olschewski

Ein Tor pro Seite, ein Punkt für beide: Steimbke und Leese trennen sich 1:1. Die Treffer fallen erst nach der Pause.

Bereits im Vorfeld hatte die ausgeglichene Tordifferenz beider Teams – Steimbke (41:41) und Leese (56:56) – auf eine enge Partie hingedeutet. Das Ergebnis bestätigte diese Konstellation.

Im Duell zweier Mannschaften mit nahezu identischen Torbilanzen hat es keinen Sieger gegeben. Der SV Brigitta-Elwerath Steimbke und der TuS Leese 1912 trennten sich am 24. Spieltag mit 1:1.

Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Jonas Haberland die Gäste in der 63. Minute in Führung. Leese nutzte damit eine seiner Möglichkeiten zur Führung, nachdem es zuvor lange beim torlosen Spielstand geblieben war. Steimbke reagierte erst in der Schlussphase: In der 81. Minute erzielte Darian Guse den Ausgleich.

Weitere Treffer fielen nicht mehr. So blieb es bei der Punkteteilung in einer Partie, in der beide Mannschaften jeweils einmal erfolgreich waren.

In der Tabelle bleibt der TuS Leese 1912 mit nun 35 Punkten auf Rang acht, während der SV Brigitta-Elwerath Steimbkemit 25 Punkten den zwölften Platz belegt.

SV Brigitta-Elwerath Steimbke – TuS Leese 1912 1:1

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Leon Thies (57. Auron Osmani), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Yilmaz Hauran, Philip Deeke (25. Fynn Bahr), Dennis Pissor, Mirko Theiss, Moritz Strutz, Marco Thies, Darian Guse - Trainer: Dennis Pissor

TuS Leese 1912: Christopher Hotze, Hennes Hockemeyer, Lennart Rabe, Lukas Stahlhut (90. Max Sternberg), Dustin Meinking, Niklas Wagner (58. Lucas Harmsen), Jonas Haberland, Marcel Hatzenbiller, Christian Stechmann (81. Moritz Hunfeld), Sedo Haso, Jegerchwin Tero - Trainer: Jörg Raake

Schiedsrichter: Tyler Jason Fricke

Tore: 0:1 Jonas Haberland (63.), 1:1 Darian Guse (81.)