Trügerische Ausgeglichenheit

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Beide Teams schießen genauso viele Tore, wie sie kassieren. Dennoch spricht vor dem Duell zwischen Steimbke und Leese einiges für die Gäste.

Wenn der SV Brigitta-Elwerath Steimbke am Samstagabend den TuS Leese 1912 empfängt, treffen zwei Teams mit auf den ersten Blick ähnlichen statistischen Profilen aufeinander – und dennoch klar unterschiedlicher Ausgangslage. Vor dem 24. Spieltag liegt Steimbke mit 24 Punkten auf Rang zwölf, während Leese mit 34 Punkten den achten Tabellenplatz belegt.

Auffällig ist dabei die nahezu identische Struktur beider Mannschaften im Torverhältnis: Steimbke (41:41) und Leese (56:56) erzielen jeweils genau so viele Treffer, wie sie hinnehmen müssen. Diese Konstellation lege die Annahme nahe, dass eine ausgeglichene Partie zu erwarten sei – ein Unentschieden erscheine dabei als mögliches Ergebnis.