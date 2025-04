"Trügerisch": Wittmann warnt nach Dynamo vor nächstem Gegner

Der FC Ingolstadt ist in der 3. Liga einmal mehr gefordert: Nach dem bitteren 2:2 gegen Dynamo Dresden trifft die Mannschaft von Sabrina Wittmann auf Hannover 96.

Dresden – Das 2:2 bei Dynamo Dresden ließ sich am Mittwochabend nur schwer einordnen. So entführte der FC Ingolstadt bei der laut Sabrina Wittmann „besten Truppe der 3. Liga “ zwar einen Zähler, aber man verspielte gleich zweimal eine Führung.

„Zwischenzeitlich dachte ich mir, dass man sich nicht mehr erträumen kann, wenn wir das Spiel mit so einem Tor 2:1 gewonnen hätten“, sagte Pascal Testroet, Ex-Dresdner und Seitfallzieher-Torschütze nach dem Spiel. Der Ausgleich gehe aber „in Ordnung, da Dresden auch ordentlich Druck gemacht hat.“

In eine ähnliche Richtung fiel auch Wittmanns Fazit zum Remis aus: „Unsere Jungs konnten am Mittwochabend viel Intensität auf dem Platz lassen. Für den neutralen Zuschauer war es ein richtig gutes Spiel – am Ende hätten wir gerne drei Zähler mitgenommen.“

Da Energie Cottbus erneut verlor, schmolz immerhin der Rückstand auf Platz drei auf fünf Zähler. Bei sechs verbleibenden Partien, nicht uneinholbar. Gegen Hannover 96 II, aktuell Tabellen-19., muss dafür jetzt ein Sieg her.