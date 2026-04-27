Trübe Aussichten: Garmisch-Partenkirchen verliert gegen Dornach

Unglücklicher Auftritt: Momo Ndiayes (l.) Zögern beim Abschluss führte zum entscheidenden Dornacher Konter. – Foto: Oliver Rabuser

„Ich bin schon wieder entlassen.“ Interimstrainer Stefan Schwinghammer senior nahm seine kurze Rückkehr an die Seitenlinie beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit Humor. Ansonsten gab es aber wenig zu lachen für die Werdenfelsler. Sie kassierten gegen Mitkonkurrent SV Dornach eine 0:2-Heimniederlage, womit sich für sie die Lage in der Fußball-Landesliga wieder deutlich verschlechterte. Da der FC Wacker kurz zuvor Unterföhring besiegte, ist das rettende Ufer für den 1. FC sechs Punkte entfernt. Selbst der Relegationsplatz steht nach der zweiten Niederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten wieder auf der Kippe.

Erschwert wurde die Aufgabe durch erhebliche Personalsorgen. Lucas Pfefferle, Jonas Poniewaz und Christoph Schmitt fehlten gänzlich, zudem musste Jakob Jörg zur Halbzeit ausgewechselt werden. „Dafür haben wir es noch gut gemacht“, urteilte der Coach und schob hinterher: „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“ Chancen dafür gab es genügend. Das 1:0 hätte fallen können, der Ausgleich müssen. Doch Robin Reiter vergab eine hundertprozentige Chance aus kurzer Distanz, auch der Nachschuss von Philipp Solleder fand den Weg ins Ziel nicht. Momo Ndiaye zielte gleich doppelt zu hoch, Solleder verpasste das finale Zuspiel an Vitus Wagensonner, ein Schuss von Jonas Schrimpf wurde ebenfalls entschärft.