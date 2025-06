Truderinger U19 spielt nach Verbandsentscheid BOL

BFV bestätigt nachträglich Aufstieg der Truderinger U19 in die Bezirksoberliga Oberbayern!

Höchst zufrieden war man Anfang der Woche in der Truderinger Geschäftsstelle als seitens des BFV die positive Nachricht einging, den zweimaligen Kreisligameister in die Bezirksliga einzugruppieren!

„Wer zwei Jahre hintereinander mit dem gleichen Kader eine solche Leistung abrufen kann hat sich das verdient! Jetzt kann dieser Truderinger Jahrgang durch die höheren sportlichen Anforderungen in der Bezirksliga die nächsten Entwicklungsschritte gehen, so die sportliche Leitung der Truderinger.