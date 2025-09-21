Truderinger U19 mit Auswärtssieg in Deisenhofen!

Bei vermutlich letztmalig hochsommerlichen Temperaturen für dieses Jahr, fand am heutigen ersten „Wiesn-Sonntag“ mit der Partie Deisenhofen II gegen TSV Trudering der 3. Spieltag der BOL Oberbayern seinen Abschluss. Trudering fand zunächst kein Mittel gegen die tief stehenden Gastgeber. Die brutale Hitze machte jeden Antritt und jede Freilaufbewegung zur Tortur! In der 12. Minute nutzte Deisenhofen einen individuellen Fehler der Truderinger und markierte die 1:0 in Führung. Kurz darauf gelang Trudering etwas glücklich der Ausgleich. So ging es in die Pause. Mehr gibt es dazu nicht zu schreiben!

Mit Beginn der zweiten Hälfte konnte Trudering aufgrund der Wechsel die Dynamik im Spiel erhöhen. Mit dem schönsten Spielzug des Spiels gelang es schließlich Trudering das Spiel für sich zu entscheiden. Breuer bediente über den linken Flügel mustergültig den einlaufenden Brunner. Jetzt hatte Trudering das Momentum auf seiner Seite und erhöhte wenig später durch Modrian - nach Traumpass durch Bornhövd - auf 3:1!

Zum Ende des Spiels nahmen die Konzentrationsfehler auf beiden Seiten zu und es gab mehrere brenzlige Situationen in beiden Strafräumen. Durch einen Truderinger Ballverlust konnte Deisenhofen in der 79. Minute nochmals verkürzen - nützte am Ende nichts. Es blieb beim 2:3!

Das Spiel wird in den Chroniken der Fußballgeschichte keine weitere Erwähnung finden. Den Truderingern kann’s egal sein! 3. Spiel - 3. Sieg! Mit neun Punkten gehts als Tabellenführer in den 4. Spieltag!