Truderinger U19 Derby geht an den TSV!

Das Truderinger Derby zwischen der SG Stern/Dreistern und dem TSV Trudering - auf dem Papier eine klare Angelegenheit - verlief zunächst anders als gedacht! Zum Truderinger Spiel der ersten 45 Minuten fällt einem folgendes Zitat von Lothar Matthäus ein: „Es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt.“

Trudering gedanklich also schon beim „Endgame“ nächste Woche gegen Obermenzing, ließ in den ersten 45 Minuten jegliche Derby-Mentalität vermissen! Ganzes Gegenteil die Sterner-Jungs. Nachdem die „Sterner“ merkten, dass die Truderinger nur Bock auf 75% Einsatz hatten, wurden diese deutlich mutiger und dann kommt‘s wie‘s kommt! Die einen wachsen über sich hinaus und die anderen werden plötzlich unsicher. In solchen Momenten gilt es den „Aufwachschalter“ zu finden! Der zwischenzeitliche Doppelwechsel in Minute 35 brachte etwas mehr Stabilität! Das „Ruder herum gerissen“ hatte Trudering damit aber noch nicht!



In der Halbzeitpause gelang es dem Truderinger Trainer-Team das Team wach zu rütteln! Direkt nach Wiederanpfiff erzielte der Tabellenführer das erlösende Tor! Jetzt wurde es endlich ein Derby! Trudering war jetzt da und ließ mit zwei weiteren Toren die ersten 45 Minuten vergessen.