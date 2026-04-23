Trudering zieht im Topspiel den Kürzeren

Es war angerichtet... Am 21. Spieltag musste der Tabellenführer aus Trudering zum Tabellenzweiten FC Phönix nach Berg am Laim. Wie unser Trainer Hachtel bereits vor dem Spiel schon sagte, spielen unsere Löwen eine überragende Saison woran auch der Ausgang dieses Spiels überhaupt nichts ändern würde und stolz darauf ist bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen zu dürfen. Aber klar war, mit einem Sieg könnte man sich absetzen und hätte den Aufstieg direkt vor Augen.

Phönix agierte von Beginn an abwartend und bedachte sich erstmal aufs Verteidigen. Trudering hatte viel Ballbesitz, wusste damit allerdings nicht viel anzufangen und so waren es viele lange Bälle auf unsere Außen Kratzel & Kapsecker. Phönix versuchte nach Ballgewinn schnell nach Vorne zu spielen was dann auch direkt zur Führung führen sollte. Ein Ball auf Rechtsaußen wollte vom Außenverteidiger in den Strafraum geflankt werden, wo der herauseilende Kapsecker aus kürzester Distanz den Ball an den angelegten Arm bekam. Für den Schiedsrichter, aber auch nur für ihn, war die Sache klar und es hieß Handelfmeter für die Heimmannschaft. Dekanovic ließ sich das Geschenk nicht nehmen und verwandelte sicher zum 1:0. Dieser Spielstand spielte Phönix voll in die Karten und man stellte sich nun noch kompakter auf und überließ weiterhin den Gästen den Ball. Im Umschaltspiel war man dann immer mal wieder zumindest im Ansatz gefährlich. Auf der Gegenseite hatte Trudering im eigenen Angriff weiterhin kaum Ideen und so hieß der Halbzeitstand 1:0 für den Tabellenzweiten.

Unsere Trainer versuchten die Löwen nochmal aufzuwecken und brachten mit Boss und Janelsith für Robinson und Perzlmaier, 2 frische Spieler. Trudering kam gut in Halbzeit 2 und hätte nach knapp 55Minuten in Überzahl sein müssen, allerdings schickte der Unparteiische den bereits verwarnten Phönix Spieler nach einer Grätsche von hinten nicht unter die Dusche (oder zumindest für 10 Minuten vom Feld) sondern ließ ihn auf dem Feld. Unsere Spieler waren etwas verärgert und Phönix nutze diese Phase um das Spiel endgültig zu entscheiden. In der 57. und 59. Minute waren es 2 Eckbälle die zum 2 bzw. 3:0 führen sollten. Bei 1. Tor sprang der Ball aus dem Gewühl heraus direkt für die Füße von Dekanovic der frei vor Pflugbeil nur noch einschieben musste. 2Minuten später war es eine kurz ausgeführte Variante und ein Abschluss aus gut 25Metern welcher unglücklich von einem Truderinger Bein abgefälscht wurde und direkt im Kreuzeck einschlug. Unsere Löwen versuchten nochmal alles zurück ins Spiel zu finden doch auch wenn man sich nun ein paar Chancen rausspielte, fanden die Abschlüssen von Koller, Grabl und Co. leider nicht den Weg ins Netz. Zu allem Unglück kam dann in Minute 76 noch eine fatale Fehlentscheidung des Schiedsrichters der bei einer Flanke von Truderinger aus dem Gewühl heraus eine Tätlichkeit von Abwehrchef Benedikt Jakob erkannt haben wollte und ihn mit glatt Rot in die Kabine schickte. Auch wenn man im Anschluss nochmal alles versuchte zumindest das 3:1 zu erzielen und damit das direkte Duell auszugleichen, sollte man keinen Torerfolg mehr verbuchen können. Am Ende stand ein 3:0 für Phönix wodurch der Tabellenzweite den Abstand auf unsere Jungs auf 2 Punkte verkürzen konnte. Weiter gehts nächste Woche mit dem nächsten Topspiel gegen den Tabellen 3. SV Baldham-Vaterstetten, Anpfiff ist um 13:15Uhr in der Feldbergarena.

Coach Hachtel: "Ich kann meinen Jungs von der Einstellung und Einsatzbereitschaft keinen großen Vorwurf machen, allerdings ist uns heute nach Vorne nicht viel eingefallen, was auch an der guten Ausrichtung von Phönix lag. Dazu kam noch dass das Spielglück und die Entscheidungen des Schiedsrichters heute nicht auf unserer Seite waren und wir dann letztendlich hier verdient verloren haben. An unserer Ausgangslage hat sich dennoch nicht viel verändert und wir wollen nächste Woche zuhause dann Baldham auf Distanz halten. Wir werden den Jungs in der Trainingswoche ein paar Dinge anpassen und ich bin guter Dinge das uns das dann auch gelingen wird."