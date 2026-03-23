Trudering zeigt wieder sein wahres Gesicht und ringt Grasbrunn nieder

Nach der extrem schwachen Leistung und der damit verbundenen Niederlage in der Vorwoche waren unsere Truderinger Löwen auf Wiedergutmachung aus. Zu Gast in der Feldbergarena war der Tabellen 5. TSV Grasbrunn gegen wen man in der Hinrunde eine der wenigen Saisonniederlagen einstecken musste und auch hier noch etwas offen war. Unsere Trainer Hachtel/Müllmaier mussten erneut auf einige wichtige Stützen verzichten und ihr Team erneut umbauen. Für Abwehrchef Benedikt Jakob kam Capo Lukas Garhammer zurück ins Team, für Maximilian Kratzel startete Martin Janelsith.

Von Beginn an drückten unsere Mannen den Gästen ihr Spiel auf und das sollte auch direkt belohnt werden. Eine scharf getretene Boss Ecke wurde zwar in der 2. Minute noch geklärt, doch Florian Lengauer machte diese direkt wieder scharf und Andreas Kapsecker setzte sich stark gegen seinen Gegenspieler durch und traf zur frühen Führung. Auch danach waren unsere Löwen das bessere Team und zwangen Grasbrunn zu einigen Fehlern. Doch leider konnte man sich daraus nicht weiter belohnen und spielte die Angriffe unsauber zu Ende. Der Gegner konnte sich ein paar Mal aus dem Truderinger Druck befreien, allerdings ohne wirklich gefährlich vor das Tor von Pflugbeil zu kommen. So stand es nach einer vor den Toren eher ereignislosen 1. Halbzeit 1:0 für Trudering.

Zufrieden mit der Einstellung und Laufbereitschaft kamen unsere Jungs, unverändert aus der Kabine. Doch Grasbrunn hatte sich einiges vorgenommen und setzte nun unsere Mannschaft unter Druck. Das hatte zur Folge das kein richtiger Spielfluss unseres Heimteams zustande kam und viele lange Bälle geschlagen wurden. Auf der Gegenseite kam man nun nicht mehr wirklich ins Pressing und die Gäste hatten nun deutlich mehr vom Spiel. Gefährlich wurden sie immer wieder bei Standards ohne zuerst zum Torerfolg zu kommen. In der 63. Minute war es dann aber soweit. Ein Freistoss aus dem Halbfeld nach gut einer Stunde wurde wohl von niemanden mehr berührt und der Ball landete im langen Eck. Keeper Pflugbeil streckte sich vergebens und es hieß 1:1. Auch wenn das Tor in der Entstehung etwas glücklich geschah, war es nach dem Spielverlauf her gerechtfertigt. Grasbrunn wollte nun das Spiel endgültig drehen und unsere Verteidigung hatte alle Hände voll zu tun die zu verhindern. Auf der Gegenseite versuchten die Truderinger erneut die Führung zu erzielen, war aber vor dem Grasbrunner Tor nicht mehr wirklich gefährlich. Und so rechneten alle mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Alle bis auf Patrick Koller der kurz vor Schluss einen weiten Ball bekam und gleich 2 Gegenspieler ins leere schickte. Als dieser sich dann den Ball auch am 3. Gegenspieler vorbeilegte und wurde er von diesem von den Beinen geholt und man bekam kurz vor Ende doch noch die Chance das Spiel für sich zu entscheiden. Gegen die Regel: "Der gefoulte Spieler sollte nicht selbst schiessen", nahm sich Patrick Koller den Elfmeter und verwandelte gewohnt abgezockt zum vielumjubelten 2:1. Als auch die letzten wütende Angriffe von Grasbrunn überstanden waren, pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und die Löwen konnten sich über die 3 Punkte freuen. Weiter geht es nächste Woche zum Auswärtsspiel gegen FC Rot-Weiß Oberföhring.

Coach Hachtel: "Ein etwas glücklicher Sieg den wir aber gerne mitnehmen. In der Hinrunde waren wir das deutlich bessere Team und mussten das Feld als Verlierer verlassen, so gleicht sich das vielleicht ein bisschen aus. Wir haben heute wieder die Leistung auf den Platz gebracht die uns in der Vergangenheit ausgezeichnet hat, auch wenn wir im 2. Durchgang etwas den Zugriff verloren haben. Die Jungs haben glaub ich begriffen was es jede Woche braucht um erfolgreich zu sein und das wollen wir nun auch bis zum Ende durchziehen. Und dann schau ma mal was rauskommt :) "