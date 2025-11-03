Trudering weiter auf der Erfolgsspur. Heimsieg gegen Zamdorf

Spieltag 11 stand auf dem Programm und zu Gast bei unseren Tabellen 3. war der 6. aus Zamdorf. Die Jungs von Trainerteam Hachtel/Müllmaier traten nach dem Derby-Sieg gegen Waldtrudering mit breiter Brust an und wollten den nächsten 3er holen. Für Kapitän Garhammer startete Benedikt Jakob, für Modrian begann Perzlmaier und unsere Mannschaft kam gut in die Partie. Nachdem ersten gute Gelegenheiten nicht den Weg ins Tor fanden, gab es in der 15.Minute den ersten großen Aufreger. Nach einem Einwurf setzte sich Andreas Kapsecker stark durch und wurde von hinten umgerissen. Zum Erstaunen aller blieb die Pfeiffe des Schiedsrichters stumm und es hieß weiter 0:0. Kurz darauf feuerte Nico Grabl einen Freistoss aus 25Meter Richtung Tor und zwang den Gästetorwart zu einer Glanztat, welcher den Ball über den Querbalken lenken konnte. Es spielten weiter nur die Truderinger und in der 18.Minute hieß es dann Elfmeter für Trudering. Es war erneut Andreas Kapsecker der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und von den Beinen geholt wurde. Den berechtigten Elfmeter verwandelte Patrick Koller gewohnt sicher zum 1:0. Die Gäste aus Zamdorf agierten hauptsächlich mit langen Bällen und spekulierten auf die 2. Bälle, was unsere Abwehr aber gut verteidigen konnte. Genau eine solche Situation führte dann aber nach gut einer halben Stunde zum Ausgleich. Der 2. Ball landete diesmal bei den Zamdorfern und man konnte den Linksaußen Zinkl freispielen. Dieser zog noch Innen und vollendete trocken in das rechte untere Toreck, 1:1. Die Löwen schüttelten sich kurz und spielten dann wieder munter nach Vorne. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über Wimmer kam Michael Kapeller aus knapp 11Metern frei zum Schuss und verpasste das Tor nur um ein paar Zentimeter. Aber auch Zamdorf kam vor der Pause nach langen Bällen nochmal zu 2 Abschlüssen welche aber ebenfalls nicht im Netz landeten und so ging es mit 1:1 Unentschieden in die Kabinen.

Unverändert und mit dem Auftrag "geduldig bleiben" kamen unsere Löwen aus der Kabine und waren weiter das tonangebende Team. Nach ersten Annäherungen brachte Coach Hachtel nach 55Minuten 3 frische Kräfte: Modrian für Perzlmaier, Maximilian Lengauer für Wimmer und Garhammer für Grabl. Das Spiel wurde etwas nickliger und dadurch zerfahrener, was aber die Spielanteile nicht verändern sollte. In Minute 68 durften unsere Farben dann die erneute Führung bejubeln. Diesmal war es ein langer Ball der Löwen welchen der eingewechselte Manuel Modrian perfekt in den Lauf von Torjäger Patrick Koller verlängerte. Dieser tanzte den letzten Verteidiger noch schwindlig und versenkte eiskalt zum 2:1. In der Folge waren die Truderinger bemüht das Spiel unter Kontrolle zu behalten und Zamdorf versuchte sich zurück ins Spiel zu kämpfen. Einer dieser Zweikämpfe wurde mit 10Minuten für einen Zamdorfer bestraft was etwas zu hart war, aber unser Team vorübergehend in Überzahl spielen ließ. Trudering verpasste in der Phase den Deckel drauf zu machen und Hachtel wechselte mit Kratzel und Florian Lengauer für Kapsecker und Koller nochmal 2 neue Spieler ein. Kaum war die Zeitstrafe für Zamdorf vorbei, erzielten die Löwen dann doch noch die Vorentscheidung. Nach einem Rückpass der Gäste setzte Manuel Modrian den Keeper stark unter Druck und konnte den Befreiungsschlag blocken und anschliessend den Ball ins Leere Tor einschieben, 3:1. Das Spiel war damit entschieden, hatte aber nochmal einen letzten Höhepunkt zu bieten. Maximilian Lengauer setzte sich auf der rechten Seite durch und als der Ball eigentlich schon weg war, eroberte er diesen wieder zurück und machte sich auf den Weg zum Tor. Kurz vor dem herauseilenden Torwart legte Max auf seinen Bruder Florian Lengauer quer, welcher nervöser als eine Jungfrau vor ihrem 1.Mal den Ball ins Tor zitterte und damit den 4:1 Endstand erzielen konnte. Weitere 3 Punkte für den TSV welche damit mit 8Siegen nach 11 Spielen hohverdient auf Rang 3 rangiert. Weiter geht es nächste Woche beim Auswärtsspiel in Neuperlach gegen SK Srbija, Anpfiff ist um 15:00Uhr.

Coach Hachtel: "Hochverdienter Erfolg. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft und haben auch die notwendige Geduld bewiesen die es in der Liga braucht. Jetzt sind es noch 4 Wochen bis zur Pause und wir wollen versuchen bis zum Winter bereits die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen."