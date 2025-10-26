Trudering verschläft 1.Hälfte und kommt in Geretsried unter die Räder!

Hoch effektive 45 Minuten reichen der TuS um Trudering zu zerlegen!

Das zunächst ausgeglichene Spiel kippte, nachdem Geretsried durch einen Strafstoß und fünf Minuten später einem direkt verwandelten Freistoß mit 2:0 in Führung ging!

Beiden Toren gingen individuelle Fehler der Gäste voraus. Trudering lief nun deutlich früher an, verlor aber dabei die Ordnung gegen den Ball! Das 3:0 entstand durch einen schlecht verteidigten Einwurf. Ein einfacher Doppelpass reichte aus und der pfeilschnelle Plato überlief die Truderinger Abwehrreihe und allein auf Eichele zu, der konnte hier nichts mehr machen.

Auch das 4.Tor hätte so nicht fallen dürfen! Die an der eigenen Eckfahne zugestellten Geretsrieder schlagen einen simplen Diagonalpass auf die rechte Seite den der eigentlich besser postierte Truderinger unterläuft. Die daraus resultierende Kontersituation spielt die TuS mustergültig zu Ende. Was für eine erste Hälfte! Jeder Trudering Fehler wurde eiskalt bestraft und eigene Chancen vergeben! Für die erfolgsverwöhnten Truderinger eine vollkommen neue Erfahrung in einem Punktspiel mit einem 4:0 Rückstand in die Pause zu gehen! In der Gästekabine gab es daher einiges zu besprechen! Zusammengefasst: „Aktiver werden und geschlossen als Team auftreten! Auch Trudering kann 4 Tore in 45 Minuten schießen!“ Mit zusätzlich frischen Kräften im zentralen Mittelfeld sollte der Bock umgestoßen werden!

Aber wie Andi Brehme es einst so treffend formulierte: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“ Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit hatte der sonst stets überragende Torhüter der Gäste „Flutschfinger“ und die TuSler erhöhten mit Dusel auf 5:0! Unglaublich! Alles was aus Truderinger Sicht schief gehen konnte, ging heute schief!