Trudering U19 - Obermenzing U19 (II) 2:2!

Die beiden besten Teams der U19 BOL Qualifikationsrunde trafen heute nochmals in Trudering aufeinander, um den Leistungstand der laufenden Vorbereitungsphase zu testen. Es sollte wieder eine enge und spannende Partie werden! Im Vergleich zum letzten Aufeinandertreffen gab es einige Veränderungen in den beiden Mannschaftskadern. Obermenzing mit einem Mix aus Bayernliga-Kader und U18-Spielern angereist, hatte vor allem in den ersten 30 Minuten mehr Spielanteile und setzte Trudering ordentlich unter Druck. Vor allem die Ex U17-Bundesliga Spieler Idukpaye und Osagie machten es den Trudering Außenverteidigern nicht leicht. Aber auch die beiden zerschellten letztendlich am Truderinger Defensiv-Bollwerk! Die Gastgeber wie gewohnt bockstark in der Umschaltaktion und beim Gegenpressing, erzielte in Minute 31 das 1:0 durch Brunner. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Obermenzing durch einen Foulelfmeter ausgleichen können. Der Strafstoß ging aber knapp am linken Pfosten ins Aus. Halbzeitstand: 1:0!