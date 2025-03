Trudering testet gegen sächsischen Landesligisten!

Im Rahmen des Kurztrainingslagers der Truderinger U19 im sächsischen Breitenbrunn Insta Truderinga kam es heute in Stollberg zum Oberbayerisch-Erzgebirgischen Aufeinandertreffen!

Flutlichtspiel angenehm milde Temperaturen - für einen 6. März - Fussballherz was willst du mehr! Auf Truderinger Seite vielleicht ein bisschen mehr „Energy“! Die Trainingslager-Einheiten waren den Münchnern deutlich anzumerken. Gegen die agilen und Antrittsschnellen „Erzgebirger“ hatten die Gäste - vor allem zu Beginn der Partie - einige Probleme.

Mit zwei fast identischen Toren, durch Strehmel in der 2. Minute und Fröhlich in der 13. schockten die Sachsen die Bayern sehr frühzeitig. Ein jeweils perfekter Schnittstellenpass fand die beiden Torschützen, die flach ins lange Eck des Truderinger-Gehäuse abschlossen!



Langsam fanden die Gäste aber ins Spiel und konnten insbesondere über die Flügel die ein oder anderen Akzente setzen. In der 20.Minute war so ein Moment als sich Adlhart in typischer „Adlhart-Manier“ gleich durch 4 Gegner „durchstolperte“ und nur durch ein rüdes Foul gestoppt werden konnte. Der Freistoß brachte leider nichts ein und zu allem Verdruss musste Adelhart auch noch verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Gerade als sich Trudering spielerisch gefangen hatte und dem Anschlusstreffer nahe war, kam es wieder zu einer Umschaltsituation die Stollberg mit einer wahnsinnigen Schnelligkeit bis vors Gäste-Tor spielte, hier wurde dann der Torschuss leider durch einen Truderinger unglücklich zum 3:0 abgefälscht! So ging es in die Pause.



Aufgrund der heutigen „lame range“ einiger Truderinger wurde in Hälfte 2 taktisch umgestellt und einer der 6er sollte bei Gegnerball zentral in die IV abkippen. Das Spiel der Münchner war zwar nun sehr destruktiv und hauptsächlich durch lange Bälle geprägt, aber es zeigte Wirkung, Stollberg kam nun seltener zum kontrollierten Abschluss! Das erste Tor in der 2. Hälfte gelang ihnen dennoch. Trotzdem hatten die Oberbayern jetzt deutlich höhere Spielanteile als im ersten Durchgang. Das zeigte auch das Eckenverhältnis in den zweiten 45. Minuten von 8:2 für die Münchner! Leider fiel der verdiente Anschlusstreffer erst in der 85. Minute! Die vollkommen Entkräfteten Truderinger schoßen danach noch das letzte Tor des Abends, allerdings wiederum ins eigene Netz.

Fazit: Die sympathischen Gastgeber gewinnen verdient gegen müde aber tapfer kämpfende Truderinger.