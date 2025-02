Trudering testet erfolgreich gegen Germaringen

Dank unseres umtriebigen Bastis der vor allem abseits des Platzes rege Kontakte knüpft 😉, kam es heute zu einem überregionalen Testspiel gegen die Allgäuer-U19 des Sportverein Olympia Germaringen e. V.!

Da fast 50% des Truderinger-Kaders krankheitsbedingt fehlte wurde die U19 von 2 Spielern der U19/2 sowie unserem U17-Torhüter unterstützt. Vorab: Fantastische Leistung! Danke nochmals an Sebi, Jose und Davi!

Die Vertreter der BOL-Schwaben hatten von Beginn an deutliche Probleme gegen die spielfreudigen und beweglichen Truderinger. In den ersten 45. Minuten konnten die SVOler durchaus noch eigene Akzente setzen, dennoch machte Trudering die Tore. Der 2:0 Halbzeitstand war hoch verdient. Dank der heute herausragenden „voice control“ steuerte Moritz die Truderinger Mannschaft auf Top-Niveau!

Leider fiel in der zweiten Halbzeit Sahand auf der zweiten 6er Position aus und Trudering stellte von 4-2-3-1 auf 4-1-4-1 um. Das funktionierte hervorragend!

Trudering zerlegte in den zweiten 45.Minuten die sympathischen Germaringer in ihre Einzelteile. Es folgten noch 4 weitere Tore durch Trudering bevor den Germaringen in der 90. Minute - durch plötzliche läuferische Ladehemmung unseres Rechtsverteidigers Basti A. - der Ehrentreffer gelang. Böse Zungen behaupten er lässt sich das heute an einer Münchner-Bar durch die Germaringer Jungs „ausbezahlen“.