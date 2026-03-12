Trudering siegt im Nachholspiel in Steinhöring

Englische Woche für unsere Löwen. Die Truderinger mussten am Mittwoch Abend zum weitesten Auswärtsspiel der Saison nach Steinhöring. Für die Hausherren war es bereits das 3. Heimspiel nach der Winterpause, in welchen sie noch keinen Punkt holen konnten und damit fast schon unter Zugzwang waren um nicht in den unteren Bereich der Tabelle zu rutschen. Unsere Truderinger hingegen kamen gut aus der Pause und feierten letzte Woche einen knappen aber verdienten Sieg gegen Srbija.

Fast unverändert schickten unsere Trainer Hachtel/Müllmaier das Team auf den holprigen Rasen. Für Janelsith begann Michael Kapeller der nach kurzer Abwesenheit nun wieder die Fäden im Mittelfeld ziehen sollte.

Trudering tat sich von Beginn an schwer, denn man hatte zuletzt Ende Oktober in Waldtrudering auf Rasen gespielt und Steinhöring übernahm zuerst einmal das Kommando. Bereits in der 10. Minute musste man dann auch den Rückstand hinnehmen. Nach einem Steckpass war der Stürmer auf der linken Seite durchgebrochen und fand in der Mitte seinen im Abseits stehenden Partner, welcher den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Der über 90 Minuten gut leitende Schiedsrichter hatte aber an diesem Tag kein gutes Händchen mit Abseitsentscheidungen und gab das Tor zum 1:0. Nach gut 20. Minuten kamen aber dann auch unsere Löwen besser ins Spiel und fanden direkt mit einem langen Pass Torjäger Patrick Koller, welcher alleine auf das Tor zu laufen konnte. Leider versprang der Ball und die gute Gelegenheit konnte nicht genutzt werden. Aber auch Steinhöring war weiterhin gefährlich und hatte Gelegenheiten zu erhöhen, doch spätestens bei Keeper Pflugbeil war Endstation. Kurz vor der Halbzeit drängte Trudering auf den Ausgleich und wurde gleich des Öfteren durch fragwürdige Abseitsentscheidungen gebremst. Doch der Ausgleich sollte trotzdem Fallen. Bei einer von Podleska scharf getretenen Flanke setzte sich Abwehrchef Benedikt Jakob stark durch und setzte den Kopfball an die Latte von wo der Ball über einen gegnerischen Rücken im Tor einschlug, 1:1. Mit diesem Ergebnis sollte es dann auch in die Kabine gehen.

Unverändert aber sehr gut eingestellt kamen unsere Truderinger aus der Kabine und drückte direkt auf den Führungstreffer. Von Steinhöring kam in Halbzeit 2 nicht mehr viel und die Hausherren agierten weitestgehend mit langen Bällen, welche unsere Abwehrreihe nicht wirklich in Verlegenheit brachten. Und falls es dann doch mal einen Weg durch die Verteidigung der Truderinger gab, entschied der Unparteiische auf Abseits. Die Löwen standen nun nicht nur besser, sondern versuchten sich Gelegenheiten zu erspielen was auf dem unebenen Untergrund nicht immer 100%ig funktionierte. Nach knapp einer Stunde hatten dann viele bereits zum Torjubel angesetzt, doch der wunderschöne Distanzschuss von Maximilian Lengauer, nachdem sich dieser den Ball wie ein Magnet heransaugte, landete nicht im Kreuzeck, sondern nur an der Latte und es hieß weiter 1:1. Der langersehnte Führungstreffer fiel dann in der 80. Minute. Eine Ecke von Patrick Koller fand den Kopf von Spielertrainer Müllmaier, welcher zwar noch geklärt wurde aber knapp 25Meter vor dem Tor bei Michael Kapeller landete. Dieser feuerte auf das Heimtor und zwang den Keeper zu einer Glanzparade, der Abpraller landete dann aber wieder vor den Füßen von Patrick Koller, welcher zum vielumjubelten 1:2 traf. Steinhöring reklamierte das sich der Torschütze beim Abschluss von Kapeller im Abseits befand und auch wir müssen ehrlich sagen das sie damit wohl recht hatten, dennoch war der Führungstreffer mehr als überfällig. Steinhöring versuchte in der Schlussphase nochmal alles um das Spiel auszugleichen, allerdings sollte ihnen das nicht gelingen. Auf der Gegenseite verpassten es die Truderinger endgültig den Sack zu zumachen und das Spiel endete mit 1:2 für die Löwen. Wichtiger 3er im Nachholspiel womit man sich nun auf Platz 2 fest setzt. Weiter geht es am Sonntag zum nächsten Auswärtsspiel beim SV Zamdorf.

Coach Hachtel: "Ich kann die Verärgerung von Steinhöring wegen unseres Führungstreffers verstehen, aber ich glaube die Abseitsentscheidungen waren heute auf beiden Seiten schlecht und ihr 1:0 hätte auch nicht zählen dürfen. Alles im Allem waren wir heute die bessere Mannschaft auch wenn wir etwas gebraucht haben uns auf dem Untergrund zurecht zu finden. Volle Konzentration jetzt auf Zamdorf um die erste Rückrundenwoche perfekt abzuschließen."