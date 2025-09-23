Trudering siegt im Kreisliga-Topspiel

Topspiel in der Felbergarena! Zu Gast in Trudering war der noch ohne Punkt Verlust auf Rang 2 stehende FC Phönix. Das Team von Hachtel/Müllmaier, aktuell mit 1 Niederlage auf Rang 4, durfte früh in der Saison dieses Topspiel austragen und wollte auch gegen den Favoriten aus Berg am Laim etwas holen.

Im Vergleich zum Sieg in Ottobrunn musste man die Mannschaft auf 3 Positionen umbauen. Für den beruflich abwesenden Maximilian Kratzel feierte Michael Kapeller sein Startelf-Comeback, Maximilian Lengauer startete für den A-Jugendspieler Manuel Modrian und im Tor stand Stammkeeper Florian Pflugbeil für den ebenso bei der A Jugend spielenden Simon Eichele.

Bei heißen Temperaturen musste man das Spiel auf Kunstrasen austragen, da die Rasenplätze auf der Bezirkssportanlage nicht markiert waren. Aber das sollte unsere Jungs nicht behindern und Trudering startete optimal in die Partie. Nach Ballgewinn im Mittelfeld spielte Michael Kapeller einen überragenden Pass über die Abwehr der Gäste und Andreas Kapsecker war im 1 gegen 1 mit dem Phönix Keeper eiskalt und knallte den Ball zur frühen Führung unter die Latte, 1:0. Im Anschluss zeigte der Gast aus Berg am Laim wieso sie als einer der Favoriten um den Aufstieg gelten und drückte den Truderingern ihr Spiel auf. Doch Trudering verteidigte leidenschaftlich und falls doch mal etwas durchkam war spätestens bei Keeper Pflugbeil Endstation. Doch auch Trudering hatte immer wieder nach Ballgewinn ihre Situationen und konnte in Minute 27 auf 2:0 erhöhen. Nach einem feinen Pass von Maximilian Lengauer war es Lukas "Fukki" Perzlmaier der den Ball zusammen mit einem Phönix Verteidiger über die Linie drücken konnte. Bis zur Halbzeit sahen die rund 100 Zuschauer ein super Kreisliga Spiel mit leichten Übergewicht für Phönix die ein ums andere Mal gute Gelegenheiten liegen ließen und auch am Pfosten scheiterten, so das es mit diesem 2:0 in die Halbzeit ging.

Unverändert ging es weiter und Trudering war sofort wieder voll da. In der 49.Minute war es eine Traumflanke von Spielertrainer Tim Müllmaier die Andreas Kapsecker mit dem Kopf quer legte und Kopfball-Ungeheuer Dominik Boss über die Linie drücken konnte, 3:0. Trudering zeigte sich extrem kaltschnäuzig und das Ergebnis spiegelte bis hierhin nicht unbedingt das Spiel Geschehen wieder. Durch die hohen Temperaturen wechselte Hachtel früh frische Kräfte ein um später dann erneute einige Spieler wieder einzuwechseln. Es kamen Garhammer, Wimmer, Koller und Grabl, doch letzterer musste bereits 5 Minuten später nach einem Zusammenprall mit einer dicken Beule wieder runter. Phönix drückte nun auf den Anschluss und konnte diesen auch in der 55. Minute erzielen. Nach einem Angriff über die linke Offensivseite konnte Maximilian Augustin nach innen ziehen und aus gut 18Metern flach und unhaltbar ins rechte untere Eck treffen, 3:1. Phönix versuchte alles aber Trudering verteidigte überragend und kam selbst auch immer wieder zu gefährlichen Angriffen. Die größte Chance der restlichen Spielzeit hatte dann aber Phönix kurz vor Spielende als ein Freistoß aus knapp 20Metern vom Innenpfosten wieder heraussprang und auch der Nachschuss über das Tor ging. Damit war dann auch das letzte Aufbäumen der Gäste überstanden und die Truderinger Löwen brachten das 3:1 über die Zeit. Nächster 3er für unsere Aufsteiger und damit aktuell Tabellenplatz 2 in der Kreisliga. Nächste Woche gibt es dann erneut ein Topspiel beim Tabellen 4. SC Baldham Vaterstetten.

Coach Hachtel: "Die Jungs machen das aktuell überragend und auch wenn wir heute viel Glück hatten ist der Sieg nicht unverdient. Wir haben heute brutal stark verteidigt und wieder mal alles reingehauen, so macht das auch von außen extrem viel Spaß anzuschauen."