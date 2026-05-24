Trudering siegt 9:0 - Stern strauchelt

Der vorletzte Spieltag bringt die endgültigen Entscheidungen an der Tabellenspitze der Kreisklasse 5. Trotz des Unentschiedens sichert sich der FC Stern vorzeitig den Meistertitel, während der SV Gartenstadt Trudering nicht mehr vom Relegationsplatz zu verdrängen ist.

Der FC Alemannia München feierte einen ungefährdeten Heimerfolg gegen das abgeschlagene Schlusslicht RB Petrolspor. Vor 45 Zuschauern brach Lucas Rethmann in der 11. Minute den Bann für die Gastgeber. Ein Eigentor der Gäste in der 19. Minute sowie ein Treffer von Julius Atzinger kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) sorgten bereits vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Lukas Hügel Sanchez in der 72. Minute zum 4:0-Endstand. Die Alemannia festigt damit den zehnten Platz, während Petrolspor punktlos Letzter bleibt.

In einer torreichen Begegnung vor 50 Zuschauern behielt Fortuna Unterhaching die Oberhand. Maximilian Müller brachte Haching früh in Front (8.), ehe Ylli Gagica für Arcadia ausglich (27.). Ein Eigentor von Sebastian Rilke (57.) drehte das Spiel zunächst zugunsten der Messestädter. Karim El-Sobhy (74.) und Raphael Lehmann (81.) sicherten Unterhaching per spätem Doppelschlag den Heimsieg.

Vor 20 Zuschauern feierte der SV Gartenstadt Trudering einen deutlichen Heimerfolg gegen die Reserve des SVN München und sicherte sich damit vorzeitig den zweiten Tabellenplatz. Belmin Pilipovic eröffnete den Torreigen in der 4. Minute. In der Folge bauten Sebastiano Nappo mit drei Treffern (15., 41., 86.), Namir Alispahic (17.), Filip Martinovic per Doppelpack (25., 61.), Kai Rothenburger (38.) und Mohammed Moussaoui (84.) das Ergebnis zum 9:0-Endstand aus.

Der ESV München-Ost setzte sich vor 70 Zuschauern gegen die Zweitvertretung des FC Phönix durch. Herausragender Akteur war Enrique Suarez, der drei Treffer für die Gastgeber erzielte (17., 54., 65.). Zudem traf Jonas Reichart (27.) für den ESV. Den Gästen gelang durch Pierre Cretaine kurz vor dem Abpfiff lediglich der Ehrentreffer (89.).

Die Partie zwischen NK Hajduk und dem SV-DJK Taufkirchen wurde nicht sportlich auf dem Rasen entschieden. Da die Gastgeber von NK Hajduk München nicht angetreten sind, wurde die Begegnung am grünen Tisch gemäß der Verbandsvorgaben mit einer 0:2-Niederlage und drei Punkten für Taufkirchen gewertet. Taufkirchen untermauert damit den dritten Tabellenplatz, während Hajduk auf dem sechsten Rang verbleibt.

Der FC Stern München trennte sich vor 40 Zuschauern unentschieden vom FC Biberg, verbucht damit den entscheidenden Punkt und feiert vorzeitig die Meisterschaft. Unter der Leitung von Schiedsrichter Johannes Carus brachte Agron Plana die Gäste in der 15. Minute in Führung. Valonis Kadrijaj drehte die Partie zugunsten der Hausherren mit einem Doppelpack vor der Pause (26., 39.). Im zweiten Durchgang glich Jannik Heinze in der 57. Minute zum 2:2-Endstand aus.

Der MSV Bajuwaren entführte drei Punkte von der Anlage des FC Niksar Spor. Vor 30 Zuschauern sorgten Mehmet Kugu (12.) und Amjed Hareb (13.) per Doppelschlag für eine frühe Gästeführung. Isaak Pavlidis verkürzte in der 21. Minute für Niksar Spor, doch Batuhan Gök stellte im zweiten Durchgang (68.) den alten Abstand wieder her.