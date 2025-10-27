Trudering schlägt Waldtrudering im Derby!!!

Im Vergleich zur Vorwoche veränderten unsere Trainer Hachtel/Müllmaier die Startformation auf 3 Positionen. Für die Abwesenden Benedikt Jakob und Maximilian Lengauer starteten Nico Grabl und Michael Robinson. Desweiteren nahm Lukas Perzlmaier vorerst auf der Bank Platz, für ihn startete A Jugendspieler Manuel Modrian. Auf tiefen und sehr unebenen Rasen kamen unsere Löwen besser in die Partie. Zweikämpfe und 2. Bälle konnten für sich entschieden werden und man spielte gut nach Vorne. Erste Torannäherungen führten noch nicht zum Erfolg, aber in Minute 13 sollten wir uns dann belohnen. Einen langen Ball aus der Truderinger Verteidigung konnte Waldtrudering nicht gut klären und Patrick Koller kam gut 25Meter vor dem Tor an den Ball. Dieser zögerte nicht lange und zog ab, der Ball war gut platziert und hüpfte kurz vor dem Torwart nochmal unglücklich auf, so das dieser den Ball nicht halten konnte, 1:0. Und die Blau-Schwarzen blieben weiter am Drücker brachten aber weitere gute Chancen nicht im Tor unter. Waldtrudering arbeitete sich in Spiel und das Spiel wurde allgemein etwas härter. Auch die Stimmung auf den Trainerbänken und der Zuschauer wurde hitziger und es wurde nun zu einem richtigen Derby. Die Schiedsrichterin hatte alle Hände voll zu tun und verteilte fleißig Karten. Trudering verteidigte rund um den eigenen 16er gut und Waldtrudering kam höchstens zu ein paar Halbchancen. In der 40. Minute war es dann ein eigentlich harmloses Foul für was Fabian Wimmer die Gelbe Karte sah, dieser ärgerte sich aber so sehr darüber das er den Ball auf den Boden schmiss und dafür mit 10Minuten vom Platz musste. Trudering igelte sich nun hinten ein und die Hausherren versuchten noch vor der Halbzeit das Spiel auszugleichen, aber Keeper Pflugbeil hielt seinen Kasten sauber und man ging mit 1:0 in die Kabinen.

Unverändert kamen die Löwen aus der Kabine und blieben erstmal im Verteidigungsmodus um die letzten 5Minuten in Unterzahl zu überstehen, was auch ohne große Aufreger gelingen sollte. Als Fabian Wimmer dann wieder aufs Feld kam, nahm ihn Coach Hachtel aber direkt wieder runter um eine mögliche Gelb-Rote Karte zu verhindern und brachte Rückkehrer Florian Lengauer, der nun nach dem Gewinn der Europäischen Football Krone wieder im Fußball angreifen möchte. Trudering brauchte etwas um aus dem Verteidungsmodus wieder umzuschalten und Waldtrudering blieb am Drücker, aber weiterhin stand die Verteidung um den heutigen Abwehrchef Müllmaier sicher und ließ keine großartigen Chancen zu. Das kampfbetonte Spiel plätscherte fast schon vor sich hin, als ein Fehler zum nächsten Torschrei führen sollte. Der eingewechselte Lukas Perzlmaier (für Manuel Modrian) setzte bei einem zu lang gewordenen Ball den Torwart außerhalb des 16ers gut unter Druck, welcher den Ball nicht weit genug rausschlagen konnte und direkt die Brust von Andreas Kapsecker traf. Dieser fackelte nicht lange und schoss den Ball aus gut 35Metern ins verweiste Tor, 2:0 und damit die vermeintliche Vorentscheidung. Waldtrudering versuchte nochmal alles, doch weiterhin war spätestens bei Florian Pflugbeil Endstation. Als in den Schlussminuten dann der Gastgeber nochmal alles nach Vorne schmiss, ergaben sich gute Kontermöglichkeiten um den Sack endgültig zu zu machen, allerdings verpasste unter anderem der eingewechselte Janelsith (kam für Patrick Koller) das 3:0. So war es dann eine Ecke kurz vor Ende der Waldtruderinger die nochmal Hoffnung aufkamen ließ. Die scharf vors Tor getretene Flanke konnte Pflugbeil nicht erwischen und Phillip Buttermann köpfte zum Anschluss ins Tor, 2:1. Als in der Nachspielzeit dann auch noch Andreas Kapsecker wegen Haltens überhart mit 10Minuten bestraft wurde, witterten die Hausherren doch noch die Möglichkeit hier einen Punkt zu holen. Trudering verteidigte Leidenschaftlich, verursachte aber nochmal einen Freistoss. Der Ball segelte in den 16er und der Kopfball sprang vom Pfosten zurück ins Feld wo Robinson vor einigen einschussbereiten Waldtruderinger nochmal zur letzten Ecke klären konnte. Die letzte Aktion brachte nichts mehr und die Truderinger Löwen konnten den verdienten 2:1 Sieg feiern. DERBYSIEGER!!! und weiter geht es nächste Woche mit dem Heimspiel gegen den SV Zamdorf, Anpfiff ist wie immer um 13:15Uhr in der Feldbergarena.

Coach Hachtel: "Das war wieder das Gesicht was uns so stark gemacht hat. Auf dem schwer zu bespielenden Rasen war das heute vielleicht nicht das schönste Spiel, trotzdem hatten wir die größeren Tormöglichkeiten und gehen damit verdient als Sieger vom Feld."