Trudering "rutscht" in Oberföhring aus

Auf einem extrem rutschigen Kunstrasen konnte man über 90 Minuten seine spielerische Überlegenheit nie zeigen und verlor am Ende mit 4:1. Dabei konnte man der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, denn Einsatz und Laufbereitschaft waren vorhanden, doch leider fand man auf dem Untergrund nie den notwendigen Halt um seine Angriffe in Tore umzuwandeln. Nach einer guten 1. Halbzeit und der verdienten Führung durch Dominik Boss (Vorlage: Michael Robinson) bekam man kurz vor dem Halbzeitpfiff einen der Regel nach berechtigten Handelfmeter gegen sich, welcher zum 1:1 führte. Und damit nicht genug, denn mit der letzten Aktion, wurde ein harmloser Schuss so unglücklich abgefälscht das er als Bogenlampe über den heutigen Keeper Eichele zum 2:1 ins Tor flog.

Man nahm sich viel vor in Halbzeit 2, doch leider war das Spielglück heute nicht auf Seiten der Truderinger. Beim ersten Angriff der Hausherren lagen wieder mal 3 Leute auf einem Haufen und der Ball fiel aus dem Gewühl heraus, direkt vor die Füße des Oberföhring-Stürmers welcher frei vor Eichele zum 3:1 treffen konnte. Trudering wollte nochmal herankommen und Trainer Hachtel versuchte mit mehreren Einwechslungen das Spiel zu verändern, doch als nach knapp 1 Stunde ein Seitfallzieher der Oberföhringer im Netz zappelte wusste man: "Das wird heute nichts". Dennoch versuchten unsere Mannen das Ergebnis noch etwas freundlicher zu gestalten, doch am diesen Tage sollte es nicht sein und man ging als Verlierer vom Platz.