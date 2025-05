Trudering ohne Gnade zum höchsten Saisonsieg

Zum 22. Spieltag empfingen unsere weiter ungeschlagenen Löwen den Tabellen-Letzten aus Perlach. Mehrere Truderinger haben eine Perlacher Vergangenheit was das Spiel für sie zu etwas Besonderem machten. Dazu kam noch das Michael Robinson welcher im Winter zu uns wechselte vom FC Perlach nicht freigegeben wurde und genau zu diesem Spiel nun seine "Sperre" abgesessen hat und nun spielberechtigt ist.

Unsere Trainer waren erneut gezwungen das Team umzubauen: Für Lengauer, Andreoli, Podleska und Domabyl starteten Kratzel, Janelsith, Wimmer und eben Robinson.

Die Stimmung war gut und die Jungs von der Feldbergstrasse brachte auch die richtige Einstellung auf den Platz um gegen den Tabellen Letzten nichts anbrennen zu lassen. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor und es dauerte nicht lange da gingen die Truderinger in Führung. Einen Freistoss auf Links legte Nico Grabl in der 3. Minute auf Maximilian Kratzel quer und dieser traf aus gut 25Metern in den Winkel. Mit einer Ecke erhöhten die Truderinger in Minute 11 auf 2:0. Kapeller fand den Kopf von Nico Grabl der den Gästekeeper überwand und erhöhen konnte. Perlach fand so gut wie nicht statt und versuchte das Spiel von Trudering mit Fouls zu stoppen, nach Vorne agierten sie nur mit einigen langen Bällen die aber zu eigentlich keiner gefährlicher Torchance führten. Nach einer halben Stunde war es ein abgewehrter Torschuss von Patrick Koller der vor die Füße von Stefan Haberl fiel, der auf 3:0 erhöhte. Kurz darauf war dann die Zeit des Ex Perlachers Michael Robinson gekommen. Zuerst verwertete er ein Zuspiel von Patrick Koller per Distanzschuss zum 4:0. Anschliessend wurde er erneut von Patrick Koller bedient und chippte den Ball über den herauseilenden Gäste Keeper zum 5:0, Doppelpack!!! Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen, auch wenn noch mehre Tore möglich gewesen wären.

Der FC Perlach versuchte Schadensbegrenzung zu betreiben, aber die Truderinger brachten mit Domabyl und Bründl 2 neue Kräfte zu Wiederbeginn und wollte weiter Druck auf das Gästetor machen. Als kurze Zeit später dann auch noch der Comebacker Dominik Boss für Michael Robinson auf den Platz kam, wirbelten unsere Farben wieder munter los und für den Gast wars nichts mehr mit Schadensbegrenzung. Der weitere Spielverlauf ist schnell erzählt, Trudering schraubte das Ergebnis auf 12:0 und schickte den Tabellenletzten mit dem höchsten Sieg der Saison nach Hause.

Die Tore nach dem Seitenwechsel erzielten: Patrick Koller nach Zuspiel von Stefan Haberl zum 6:0, Dominik Boss per Lupfer nach Zuspiel von Maximilian Kratzel zum 7:0, Stefan Haberl nach Vorlage von Martin Janelsith zum 8:0, Patrick Koller nach Zuspiel von Michael Kapeller zum 9:0, der eingewechselte Michael Hachtel per Abstauber nach abgewehrten Abschluss von Patrick Koller zum 10:0, Michael Kapeller per Distanzkracher nach Vorlage von Dominik Boss zum 11:0 und das 12:0 von Patrick Koller durch erneute Vorlage von Dominik Boss.

Weiter geht es nächste Woche in Perlach zum Auswärtspiel bei Petrolspor München.

Coach Hachtel: "12 Tore zu schiessen ist natürlich schön, aber auch das funktioniert nur wenn man egal gegen welchen Gegner die nötige Einstellung zeigt und das haben die Jungs heute super gemacht. Jetzt bleiben nur noch 4 Spiele und nächste Woche könnten wir uns den 1. Matchball erspielen, das einige Spieler zurück kommen macht mich weiterhin sehr zuversichtlich das wir den Aufstieg schaffen!"