Trudering nicht immer schön, aber erfolgreich

Runde 19 der Kreisklasse 5 stand auf dem Programm und zu Gast in der Feldbergarena war der FC Alemannia München. Die Gäste aus Ramersdorf waren die letzten Jahre ein unangenehmer Gegner und stehen im sicheren Tabellenmittelfeld auf Rang 7. Im Vergleich zur Vorwoche starteten unsere Jungs mit Marc Odenbreit für den unter der Woche abwesenden Stefan Haberl, der auf der Bank Platz nahm.

Trudering begann stark, spielte gut nach Vorne und es dauerte nicht lang da gingen unsere Farben in Führung. Ein Zauberpass von Maximilian Lengauer in er 4. Minute fand Marc Odenbreit auf der linken Seite welcher mit seiner scharfen Flanke Andreas Kapsecker fand, der zum frühen 1:0 traf. Und die Löwen wollten das Ergebnis direkt weiter nach oben Schrauben doch beste Gelegenheiten landeten am Querbalken oder wurden nicht genutzt. So arbeitete sich der Gast langsam in die Partie und Trudering verlor nach gut 25 Minuten komplett den Faden. Alemannia drückte unsere Männer in die eigene Hälfte und unsere Tabellenführer wussten sich nur noch mit Befreiungsschlägen zu helfen. Viele gefährliche Standards flogen in den 16er der Truderinger und man hatte alle Hände voll zu tun die Führung zu halten. Doch in der 39. Minute half der heute nicht gut aufgelegte Schiedsrichter mit das Ergebnis auszugleichen. Ein erneuter Standard flog in den Strafraum und Kapeller klärte den Ball deutlich vor dem Stürmer der Gäste, welcher abschliessen wollte und unserem 8er in die Beine trat. Der Unparteiische legte diese Aktion aber als Foul gegen Trudering aus und gab zur Verwunderung aller Elfmeter. Der erfahrene Alemannen Stürmer Kuntscher liess Torwart Pflugbeil keine Chance und traf zum 1:1. Gleichzeit war das der Halbzeitstand den bis zum Pfiff passierte nichts mehr.

Unzufrieden gingen unsere Jungs in die Kabine, kamen aber hoch motiviert heraus und wollten unbedingt den Sieg. Trudering konnte sich nun spielerisch deutlich steigern, aber auch Alemannia blieb gefährlich und so entwickelte sich ein gutes Kreisklassenspiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gäste verpassten immer wieder durch schlechte Entscheidungen und unpräzise letzte Pässe zu guten Torchancen zu kommen, auf Seiten der Truderinger war es eine Mischung aus Abschluss- und Aluminiumpech. Auch die eingewechselten Haberl, Domabyl und Podleska fanden sich gut ein und halfen das Spiel anzukurbeln. Es war dann aber ein Freistoss in der 80. Minute der das Spiel entschied. Torjäger Patrick Koller hob den Ball unhaltbar für den Torwart über die Mauer und brachte Trudering wieder in Front. Wütende Angriffe von Alemannia konnten gut verteidigt werden und in Kontersituationen umgewandelt werden. Leider lies man Top Chancen liegen und das Spiel blieb bis zum Schluss spannend. Doch der TSV brachte das Ergebnis über die Zeit und konnte die nächsten 3 Punkte einfahren. Man fährt damit nächste Woche mit 5 Punkten Vorsprung zum Derby-Topspiel gegen Gartenstadt Trudering, Spielbeginn ist 13:15Uhr in der Heinrich-Wieland-Strasse!!!

Coach Hachtel: "Respekt an Alemannia die ein super Spiel gemacht und uns alles abverlangt haben. Ich denke dennoch das auf Grund des unberechtigten Elfers und der deutlichen Leistungssteigerung im 2. Durchgang das Ergebnis in Ordnung geht. Wir hatten heute eine Phase im Spiel wo wir nicht gut waren und trotzdem is es schön zu sehen das wir uns auch aus solchen Situation wieder rauskämpfen und das Spiel entscheiden können."