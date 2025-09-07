Trudering mit Auswärtserfolg beim TSV Gaimersheim!

Die beiden Bezirksoberliga-Neulinge hatten am 1.Spieltag noch sichtlich Probleme in ihre jeweilige Spielordnung zu finden. Eine hohe Ballverlustquote prägte das Spiel beider Mannschaften. Besonders die Truderinger wussten in den ersten 30 Minuten mit dem Ball nichts anzufangen! Mit Einsatz und Laufbereitschaft holte man sich die Bälle im Gegenpressing zwar schnell zurück, fand aber kein Mittel gezielt und konsequent einen Angriff zu Ende zu spielen. Fehlende Spielidee, fehlende Genauigkeit - und damit verbunden - ein viel zu hoher Laufaufwand führten auf Seiten der Gäste noch vor der Halbzeit zu einem dreifach Wechsel! Das gab dem Truderinger Spiel mehr Stabilität.

Die heute bockstarken Modrian und Mokhberi zogen das Spiel nun an sich und setzten einige Akzente! Fluch und Segen zu gleich! Zu häufig liefen sich beide fest oder fanden keine Anspielstationen!

Trudering kam etwas besser aus der Halbzeitpause und erkämpfte sich in der 67. Minute die Führung durch Mokhberi. In den letzten 15 Minuten waren große Teile der Truderinger Mannschaft platt und Gaimersheim kam nochmal - scheiterte letztendlich aber an Eichele oder an der eigenen Ungenauigkeit!