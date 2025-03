Trudering mit Auftaktsieg in Thalkirchen!

Endlich war es soweit der erste Spieltag der BOL-Qualifikation führte die U19 des TSV Trudering nach Thalkirchen. Bei frühsommerlichen Temperaturen entwickelte sich zunächst ein sehr ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier - kein Abwarten - Mission Attacke war angesagt!

Den Truderingern fehlte nach dem 3-tägigen Kurztrainingslager in Sachsen noch die übliche Spritzigkeit im Gegenpressing und vor allem die Klarheit in den eigenen Aktionen, zu oft wurde der Ball im Mittelfeld vertändelt. Thalkirchen brachte durch die Truderinger Ballverluste und ihre „wieselflinken Außen“ , die Truderinger Hintermannschaft ein ums andere Mal in Verlegenheit.

In dieser Spielphase konnte man nicht sagen wer das erste Tor macht. Kleine individuelle Unterschiede erzielen dann meist die nötige Wirkung. In der 10.Spielminute machte der immer noch gesundheitlich angeschlagene Modrian, diesen kleinen Unterschied aus. Er überrumpelte die Thalkirchner Innenverteidiger so geschickt, dass diese ihn nur durch ein Foul stoppen konnten. Den fälligen Strafstoß verwandelte Podleska mustergültig!

Zehn Minuten später zappelte der Ball erneut im Gehäuse der Gastgeber. Wieder war es Modrian der für Podleska auflegte! Ausschlaggebend für diesen Spielstand war aber der Truderinger Defensiv-Verbund um Bornhövd, Brunner, Adlhart und Breuer! Ohne die überragende Abwehrarbeit und dem heute wieder in Topform auftretenden Eichele im Tor, wäre die „Null“ nicht gestanden! Es ging mit 2:0 für die Gäste in die Pause!

In der zweiten Hälfte musste Trudering wechseln, für den immer noch unter einem grippalen Infekt leidenden Brunner kam Schmidt in die Partie und für den gelb/rot gefährdeten Esser wurde Konstantopoulos eingewechselt!

Bis zur 57. Minute war es weiterhin ein Spiel in dem auch Thalkirchen durchaus ein Tor hätte erzielen können. In besagter Minute machte Podleska aber mit einem direkt verwandelten Freistoß und einem lupenreinen Hattrick, den sprichwörtlichen „Deckel drauf“! Jetzt war Thalkirchen gebrochen und Trudering dominierte die restliche Spielzeit. Drei weitere Tore durch Breuer, Bornhövd und dem U-17 Jungspund Vonnegut waren die Folge!