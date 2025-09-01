Trudering kassiert bittere Niederlage in Grasbrunn



Trudering kam schlecht in die Partie und musste bereits nach 5Minuten den Rückstand hinnehmen. Nach einem Eckball kam der Grasbrunnner Allert-Lorenzo mit dem Kopf am kurzen Pfosten an den Ball und traf ins lange Eck zum 1:0. Anschliessend schalteten unsere Jungs aber einen Gang nach oben und mit der ersten guten Aktion über Perzlmaier, wessen Flanke Koller erreichte, hieß es nach einem Foul an unserem Stürmer Elfmeter für Trudering. Gewohnt sicher konnte Patrick Koller den selbst herausgeholten Strafstoß verwandeln und es hieß 1:1. In der Folge entwickelte sich ein Zweikampfbetontes Kreisligaspiel mit deutlich mehr Spielannteilen für unsere Farben, doch gute Gelegenheiten fanden den Weg leider nicht ins Tor und so hieß es bis zur Halbzeit 1:1.



Unverändert kam man aus der Kabine, doch auch diesmal verschlief man die Anfangsphase und Grasbrunn konnte erneut in Führung gehen. Nach einem verlorenen Zweikampf im Mittelfeld in Minute 52 schalteten die Hausherren schnell und fanden Röhl auf der linken Seite, dieser zog nach Innen und traf ins kurze Eck. Torwart Pflugbeil rutschte bei der Aktion leider weg sonst hätte er den nicht allzu starken Abschluss wohl gehalten. Hachtel reagierte und brachte mit Modrian und Boss für Perzlmaier und Podleska 2 frische Kräfte und Trudering drängte auf den erneuten Ausgleich. Es dauerte dann bis zur 68.Minute bis Patrick Koller den eingewechselten Dominik Boss freispielen konnte, welcher eiskalt ins linke Kreuzeck traf. Es spielten nur noch die Jungs von der Feldbergstrasse aber an diesem Tag machte man leider einen Fehler zu viel. Erneut konnte man den Grasbrunner Spielmacher im Mittelfeld nicht bremsen welcher auf unsere Abwehrkette zulief und von Spielertrainer Müllmaier nur noch per Foul gestoppt werden konnte. Der Unparteiische entschied hier, wohl zurecht, auf Notbremse kurz vor dem 16er für Grasbrunn. Der anschliessende Freistoss wurde unglücklich von unserer Mauer abgefälscht und der Ball trudelte zur 3. Führung für die Hausherren über die Linie. Hachtel stellte etwas um und brachte mit Odenbreit und Kapeller für Kratzel und Lengauer nochmal 2 neue Impulse. Auch mit 10Mann drückte man den Gegner in die eigene Hälfte und wollte den erneuten Ausgleich, doch die abgezockten Grasbrunner konnten trotz einiger guter Chancen die Führung über die Zeit bringen und die 3Punkte einfahren. Damit hieß der Endstand 3:2 und Trudering fuhr mit leeren Händen nach Hause. Weiter geht es nächste Woche in der Feldbergarena gegen den FC Rot-Weiß Oberföhring.