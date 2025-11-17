Trudering ist Blau Schwarz!!! Derbysieg gegen Waldtrudering

Vor exakt 3 Wochen trafen sich die beiden Mannschaften im 1. Derby, was unsere Löwen mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Am 13. Spieltag war es dann schon wieder soweit und der TSV Waldtrudering gastierte in der Feldbergarena und wollte Revanche für die Pleite im Hinspiel nehmen. Im Vergleich zur Vorwoche ersetzten unsere Trainer Hachtel/Müllmaier Dominik Boss, Maximilian Lengauer und Lukas Perzlmaier für Moritz Podleska, Michael Robinson und Manuel Modrian.

Mehr als 150 Zuschauer fanden den Weg zum Derby und was sie zu sehen bekamen war Spektakel auf höchsten Kreisliga Niveau. Kaum war das Spiel angepfiffen hieß es 0:1 für die Gäste. Trudering hatte Anstoß, spielte den Ball zu Keeper Pflugbeil zurück und dieser entschied sich anstatt den Ball zu schlagen ins Dribbling gegen den Anlaufenden Stürmer Wolf zu gehen. Dieser spitzelte den Ball ins Tor, was damit wohl das schnellste Kreisliga Gegentor der Truderinger Geschichte mit dem 1. Ballkontakt des Gegners war. Aber wie so oft schüttelten sich unsere Männer kurz und spielten dann wieder ihr Spiel und sollten auch direkt belohnt werden. In der 3. Spielminute war es ein scharf getretener Eckball von Patrick Koller welchen Benedikt Jakob zum 1:1 einköpfen konnte. Und damit war die Anfangsphase noch lange nicht zu Ende erzählt, denn die Waldtruderinger hatten sich an diesem Tag sehr viel vorgenommen und liefen unsere Löwen gnadenlos an. Ein Ballverlust in der 6.Minute brachte den Waldtruderinger Hausschild in den Strafraum wo er nur noch durch ein Foul zu stoppen war. Nach der alten Fußballweisheit "der gefoulte schießt nicht selbst" war der Sieger des Duells unser Keeper Florian Pflugbeil der den Elfmeter sensationell hielt und seinen Fehler aus der 1. Minute damit direkt wieder gut machen konnte. Das Derby war von Beginn an heiß umkämpft und der junge Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun und es regnete bereits in Halbzeit 1 einige gelbe Karten. Bei einem dieser Zweikämpfe verletzte sich Kapitän Garhammer und wurde durch Florian Lengauer ersetzt. Den nächsten Höhepunkt hatten dann in der 17. Minute wieder die Gäste. Nach einem langen Ball aus der Truderinger Verteidigung wollte Patrick Koller den Ball fest machen, wurde aber mit beiden Armen in den Rücken gestoßen und verlor so den Ball. Der Unparteiische hatte das nicht gesehen und ließ das Spiel laufen, Trudering war etwas zu weit von seinen Gegenspielern weg und Waldtrudering spielte einen schönen Angriff zur erneuten Führung. Torschütze Hausschild kam alleine im 16er zum Abschluss und traf trocken ins rechte untere Eck, unhaltbar für Pflugbeil. Beide Mannschaften spielten auf Augenhöhe und schenkten sich weiterhin nichts. Es gab viele harte Zweikämpfe und Kopfballduelle was das Spiel zu einem richtigen Derby machte. Nach einigen Chancen auf beiden Seiten dauerte es dann bis zur 38. Minute als unsere Löwen erneut ausgleichen konnten. A-Jugendspieler Manuel Modrian setzte sich stark gegen seine Verteidiger durch und konnte anschließend von Torwart Weinbrenner nur noch von den Beinen geholt werden. Nächster Elfmeter der Partie welcher aber diesmal vom Harry Kane der Feldbergstrasse Patrick Koller gewohnt souverän verwandelt werden konnte, 2:2. Auch wenn auf beiden Seiten nochmal Gefahr vor den Toren aufkam ging es mit diesem Ergebnis in die Kabinen und die Teams konnten nach extrem anstrengenden ersten 45 Minuten erstmal durchatmen.

Dominik Boss ersetzte den verletzten Manuel Modrian und setzte direkt das erste Ausrufezeichen der 2. Halbzeit. Trudering kam sehr stark aus der Kabine und entschied von nun an die Großzahl an Zweikämpfen für sich. In der 47. Minute war es dann Patrick Koller der den durchstartenden Boss, welcher den Ball perfekt mitnahm und zwischen 2 Verteidigern zum Lupfer ansetzte. Der Ball passte perfekt unter die Latte und es hieß 3:2. Waldtrudering schien nun etwas die Kraft auszugehen und die Löwen wollten die Vorentscheidung. Nachdem einige Chancen den Weg noch nicht ins Tor fanden war es in der 61.Minute eine etwas kuriose Szene die das 4:2 verursachen sollte. Nachdem bei einem Seitenwechsel gut 20Meter vor dem Waldtruderinger Tor der Schiedsrichter den Ball abblockte, gab es Schiri-Ball bei welchem Michael Kapeller gedankenschnell in die Tiefe spielte. Andreas Kapsecker ließ den Ball durch seine Beine, was Michael Robinson alleine vor dem Keeper auftauchen ließ. Seiner strammer Schuss aufs kurze Eck war für den Gästekeeper nicht zu halten und Trudering erhöhte auf eine 2 Tore Führung. Nur 7Minuten später sollte man das Spiel dann entgültig entscheiden. Nach einer Kapsecker Flanke stoppte Moritz Podleska am 2. Pfosten den Ball stark runter und traf aus spitzen Winkel zum 5:2. In der Folge versuchte Waldtrudering nochmal in das Spiel zurück zu finden, aber die Abwehr um Jakob, Lengauer und Müllmaier verteidigte stark und konnte ein weiteres Gegentor verhindern. Als der letzte Abschluss der Gäste in der 88. Minute von der Latte über das Tor flog war es amtlich. Trudering gewinnt auch das 2. Derby und bleibt weiter auf dem 2. Tabellenplatz. Weiter geht es nächste Woche erneut mit einem Heimspiel gegen FC Anzing Parsdorf. Anpfiff ist erneut um 13:15Uhr in der Feldbergarena.