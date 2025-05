Trudering holt den 7.Dreier! Auch Hadern kann Trudering nicht stoppen!

Im Spitzenspiel des 7. Spieltages der U19-BOL-Quali holt sich Trudering knapp aber verdient den nächsten Dreier. Der Gastgeber hatte bis zum heutigen Spieltag lediglich gegen die Vertretung von Obermenzing Punkte gelassen. Um im Aufstiegsrennen noch eine Rolle zu spielen, musste Hadern heute unbedingt gewinnen. Auch die Truderinger wollten sich keine Blöße geben und die „weiße Weste“ behalten!

Bereits nach 5 Minuten schepperte es im Kasten der Gastgeber. Nach einem Foul an Eßer in Strafraum-Nähe, verwandelte Schmidkunz unnachahmlich ins rechte untere Eck! Aus Truderinger Sicht waren die ersten 45 Minuten spielerisch top. Aus Ballbesitz und Chancen wurde aber zu wenig gemacht. Auch Neuhadern zeigte warum sie in der Liga oben mitspielen! Eiskalt wurden heute Truderinger Fehler bestraft! Trotz der spielerischen Überlegenheit der Gäste konnte Neuhadern immer wieder die Truderinger Führung ausgleichen! So nutzte Kröll in der 13. Minute die nach Ballverlust entstandene Unordnung in der Truderinger Defensive und stellte auf 1:1! Bereits vier Minuten später köpfte Truderings “Arbeitsbiene“ Eßer (nach Ecke von Breuer) die Ost-Münchner wieder in Führung.

Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Hadern, dann den zweiten Truderinger Fehler. Das Ding war aus der Kategorie „Slapstick“! Drei Truderinger die in dem Moment näher zum Ball stehen als ein Elektron zum Atomkern lassen den Ball, der eigentlich geklärt schien, quer durch den Fünfer kullern und der am langen Pfosten stehende Neuhaderner befördert den Ball zum 2:2 Halbzeitstand in die Maschen! Das war schräg!

In der zweiten Hälfte nahm die Zweikampfhärte zu und das Spiel verlor die spielerische Attraktivität der ersten Hälfte. Letztlich zum Vorteil beider Mannschaften ließ der Schiedsrichter die robustere Spielweise bis zu einem gewissen Punkt ungeahndet, fing die Spieler kommunikativ immer wieder ein, sodass es auch ohne Karten und Zeitstrafen weitergehen konnte! Auch die immer wieder lautstarken emotional aufgeladenen Kommentare aus den Zuschauerbereichen „perlten“ an ihm ab! Vielen Dank kann man da nur sagen, denn weniger erfahrene Schiedsrichter können solche Spiele auch mal schnell eskalieren lassen. Auch nach dem Abpfiff können übrigens Vorkommnisse im Spielbericht aufgenommen werden, die Strafen für Verein und Mannschaft bedeuten! Daher - Top Schiedsrichter Leistung!!

Das Spiel selbst war in Hälfte zwei ein offener Schlagabtausch, dennoch stets mit Vorteilen auf Truderinger Seite. Trotz einiger Großchancen durch Brunner, Safta und Modrian gelang es den Gästen nicht aus dem Spiel heraus für die Entscheidung zu sorgen. Wieder war es ein Standard der zum letzten und entscheidenden Tor des Tages führte. In der 77. Minute steigt „Javier-Sotomayor-Modrian“ am höchsten und markiert den viel umjubelten Siegtreffer für die „roten Löwen“! Fazit: Trudering bleibt ungeschlagen! Neuhadern kann nur noch auf Ausrutscher von Menzing und Trudering hoffen.