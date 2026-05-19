 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Trudering glänzt in der Fremde – Phönix behauptet die Spitze

Kreisliga 3: Trudering zieht nach Punkten mit dem Spitzenreiter gleich, während Waldtrudering das furiose Torspektakel des Spieltags gewinnt.

von Helmut Kampa · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: S. Hafen

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Kreisliga 3
SC Baldham
Phönix MUC
Ottobrunn
Grasbrunn-Ne

Der 25. Spieltag der Kreisliga 3 startete bereits am Freitag, als der FC Anzing Parsdorf den TSV Trudering empfing. Die Gäste behielten bei dieser klaren Angelegenheit mit 0:3 die Oberhand. Durch diesen Auswärtssieg klettert der TSV Trudering auf den zweiten Tabellenplatz, während der FC Anzing Parsdorf auf dem dreizehnten Tabellenplatz verweilt.

Nervenkrimi pur – wer schnappt sich am Finalspieltag die Meisterschaft?
Am Sonntag folgten die restlichen Begegnungen der Liga. Der SV Zamdorf 1974 überzeugte vor heimischem Publikum mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den FC Rot-Weiss Oberföhring. Die Zamdörfer belegen nun den zehnten Tabellenplatz, wogegen die Oberföhringer auf dem zwölften Tabellenplatz stagnieren. Eine knappe Heimniederlage musste der TSV Oberpframmern hinnehmen, der sich dem FC Phönix München mit 1:2 geschlagen geben musste. Oberpframmern rutscht dadurch auf den neunten Tabellenplatz ab, während Phönix München dank des Zählers den ersten Tabellenplatz vor dem großen Finale behauptet. Ein wahres Offensivspektakel erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem TSV Waldtrudering und dem SC Baldham-Vaterstetten, welches die Hausherren am Ende torreich mit 6:4 für sich entschieden. Waldtrudering springt damit auf den siebten Tabellenplatz, während Baldham-Vaterstetten trotz der Niederlage auf dem dritten Tabellenplatz verbleibt. Minimalistisch, aber erfolgreich präsentierte sich die SpVgg 1906 Haidhausen, die den TSV Steinhöring knapp mit 1:0 bezwang. Haidhausen klettert damit auf den achten Tabellenplatz, während Steinhöring auf dem elften Tabellenplatz festsitzt.

Kann Oberföhring dem direkten Abstieg noch entrinnen?
Ebenfalls am Sonntag feierte der TSV Grasbrunn-Neukeferloh einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen den SV Helios-Daglfing. Grasbrunn-Neukeferloh belegt nach diesem Dreier den sechsten Tabellenplatz, wohingegen Helios-Daglfing auf dem pfünften Tabellenplatz einsortiert ist. Zum Abschluss des Spieltags lieferten sich SK Srbija München und der TSV Ottobrunn einen offenen Schlagabtausch, den die Gäste schließlich mit 3:5 gewannen. Für die Gastgeber hat dieses Resultat keine tabellarischen Auswirkungen mehr, da der SK Srbija München schon länger als Absteiger feststeht und den vierzehnten Tabellenplatz belegt, während der TSV Ottobrunn wichtige Punkte sammelt und auf den vierten Tabellenplatz vorstößt.

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
1
0
Abpfiff

Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
0
3
Abpfiff

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
6
4
Abpfiff

So., 17.05.2026, 13:30 Uhr
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
1
2

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
3
5
Abpfiff

So., 17.05.2026, 12:15 Uhr
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
4
1
Abpfiff

So., 17.05.2026, 14:30 Uhr
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-NeukeferlohGrasbrunn-Ne
SV Helios-Daglfing
SV Helios-DaglfingHelios Daglf
4
1
Abpfiff

Das Meisterschafts-Szenario vor dem Finale
Vor dem finalen Spieltag am Samstag, den 30. Mai 2026, ist das Titelrennen in der Kreisliga 3 an Dramatik kaum zu überbieten. Da der direkte Vergleich bei Punktgleichheit für den FC Phönix München spricht, ergeben sich für das Fernduell klare Voraussetzungen.
Der FC Phönix München wird Meister:
  • Mit einem eigenen Auswärtssieg beim SC Baldham-Vaterstetten.
  • Mit einem Unentschieden, sofern der TSV Trudering sein Heimspiel gegen den TSV Ottobrunn nicht gewinnt.
  • Trotz einer Niederlage, wenn der TSV Trudering zeitgleich ebenfalls verliert.
Der TSV Trudering wird Meister:
  • Trudering gewinnt sein Heimspiel gegen den TSV Ottobrunn und der FC Phönix München holt zeitgleich maximal einen Punkt durch ein Remis.
  • Jedes andere Szenario reicht dem TSV Trudering aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs nicht aus. Ein Gleichstand bei den Punkten am Ende des Spieltags kürt Phönix zum Meister.
Die Situation für den Vizemeister in der Aufstiegsrelegation
Unabhängig vom Ausgang des Wochenendes steht fest, dass beide Mannschaften die Saison auf den ersten beiden Plätzen beenden werden. Der Tabellendritte SC Baldham-Vaterstetten weist mit 49 Punkten einen Rückstand von vier Zählern auf das Spitzenduo auf und kann die Top 2 nicht mehr einholen. Demnach hat der Verlierer dieses Fernduells den Einzug in die Aufstiegsrelegation bereits sicher und erhält eine zweite Chance auf den Aufstieg.