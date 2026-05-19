Trudering glänzt in der Fremde – Phönix behauptet die Spitze

Das Meisterschafts-Szenario vor dem Finale
Vor dem finalen Spieltag am Samstag, den 30. Mai 2026, ist das Titelrennen in der Kreisliga 3 an Dramatik kaum zu überbieten. Da der direkte Vergleich bei Punktgleichheit für den FC Phönix München spricht, ergeben sich für das Fernduell klare Voraussetzungen.
Der FC Phönix München wird Meister:
- Mit einem eigenen Auswärtssieg beim SC Baldham-Vaterstetten.
- Mit einem Unentschieden, sofern der TSV Trudering sein Heimspiel gegen den TSV Ottobrunn nicht gewinnt.
- Trotz einer Niederlage, wenn der TSV Trudering zeitgleich ebenfalls verliert.
Der TSV Trudering wird Meister:
- Trudering gewinnt sein Heimspiel gegen den TSV Ottobrunn und der FC Phönix München holt zeitgleich maximal einen Punkt durch ein Remis.
- Jedes andere Szenario reicht dem TSV Trudering aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs nicht aus. Ein Gleichstand bei den Punkten am Ende des Spieltags kürt Phönix zum Meister.
Die Situation für den Vizemeister in der Aufstiegsrelegation
Unabhängig vom Ausgang des Wochenendes steht fest, dass beide Mannschaften die Saison auf den ersten beiden Plätzen beenden werden. Der Tabellendritte SC Baldham-Vaterstetten weist mit 49 Punkten einen Rückstand von vier Zählern auf das Spitzenduo auf und kann die Top 2 nicht mehr einholen. Demnach hat der Verlierer dieses Fernduells den Einzug in die Aufstiegsrelegation bereits sicher und erhält eine zweite Chance auf den Aufstieg.