Trudering glänzt in der Fremde – Phönix behauptet die Spitze

– Foto: S. Hafen

Der 25. Spieltag der Kreisliga 3 startete bereits am Freitag, als der FC Anzing Parsdorf den TSV Trudering empfing. Die Gäste behielten bei dieser klaren Angelegenheit mit 0:3 die Oberhand. Durch diesen Auswärtssieg klettert der TSV Trudering auf den zweiten Tabellenplatz, während der FC Anzing Parsdorf auf dem dreizehnten Tabellenplatz verweilt.

Nervenkrimi pur – wer schnappt sich am Finalspieltag die Meisterschaft?

Am Sonntag folgten die restlichen Begegnungen der Liga. Der SV Zamdorf 1974 überzeugte vor heimischem Publikum mit einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den FC Rot-Weiss Oberföhring. Die Zamdörfer belegen nun den zehnten Tabellenplatz, wogegen die Oberföhringer auf dem zwölften Tabellenplatz stagnieren. Eine knappe Heimniederlage musste der TSV Oberpframmern hinnehmen, der sich dem FC Phönix München mit 1:2 geschlagen geben musste. Oberpframmern rutscht dadurch auf den neunten Tabellenplatz ab, während Phönix München dank des Zählers den ersten Tabellenplatz vor dem großen Finale behauptet. Ein wahres Offensivspektakel erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem TSV Waldtrudering und dem SC Baldham-Vaterstetten, welches die Hausherren am Ende torreich mit 6:4 für sich entschieden. Waldtrudering springt damit auf den siebten Tabellenplatz, während Baldham-Vaterstetten trotz der Niederlage auf dem dritten Tabellenplatz verbleibt. Minimalistisch, aber erfolgreich präsentierte sich die SpVgg 1906 Haidhausen, die den TSV Steinhöring knapp mit 1:0 bezwang. Haidhausen klettert damit auf den achten Tabellenplatz, während Steinhöring auf dem elften Tabellenplatz festsitzt.