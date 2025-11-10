Trudering erfüllt Pflichtaufgabe souverän

Vorletzter Hinrunden-Spieltag und unsere Löwen mussten zum unangenehmen Auswärtsspiel nach Neuperlach gegen SK Srbija. Der Tabellen 3. aus Trudering musste seine Startaufstellung im Vergleich zum Sieg in der Vorwoche auf 3 Positionen verändern. Es starteten Kapitän Garhammer, Max Lengauer sowie Martin Janelsith für die Abwesenden Grabl, Robinson und Wimmer und wollten beim Tabellen Letzten die nächsten 3 Punkte einfahren. Von Beginn an war Trudering gegen tiefstehende Serben das tonangebende Team und suchte die Lücken in der Abwehr. Nach 5 Minuten mussten man dann den ersten kleinen Schock verkraften, als bei einem Zweikampf Maximilian Lengauer am Knöchel erwischt wurde und vom Platz humpelte, für ihn kam Maximilian Kratzel in die Partie. Die Hausherren versuchten nach Ballgewinn weite Bälle auf ihren einzigen Mittelstürmer zu spielen, um dann schnell umzuschalten. Allerdings stand die Abwehr stabil und ließ in der gesamten 1. Spielhälfte nur ein paar Halbchancen zu, die kein Problem für Torwart Pflugbeil waren. Anders unsere Truderinger, die immer wieder gefährlich vors Tor kamen und sich den Führungstreffer redlich verdienten. In der 22. Minute wurde Andreas Kapsecker auf die Reise geschickt und als dieser den Torwart umkurven wollte, wurde er vom selbigen von den Beinen geholt und es hieß Elfmeter für Trudering. Gewohnt abgezockt bewies sich Patrick Koller vom Punkt und erzielte das 1:0. Und die Löwen machten direkt weiter, allerdings dauerte es knapp 10Minunten bis das 2:0 fallen sollte. Michael Kapeller wurde knapp 25 Meter vor dem Tor freigespielt und sein gefühlvoller Chip über die Abwehr fand erneut Patrick Koller, der dem Torwart keine Chance ließ und erhöhte. Bis zur Halbzeit wurde das Spiel deutlich ruppiger, doch die Truderinger fanden immer wieder Möglichkeiten das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, was aber bis zum Pausenpfiff nicht mehr klappen sollte.

Viel konnten unsere Trainer Hachtel/Müllmaier der Mannschaft nicht mit auf dem Weg geben und motivierten das Team genauso weiter zu machen. Es dauerte dann keine 2 Minuten als in der 47.Minute Lukas Perzlmaier sich auf der linken Seite stark durch setzte und den in der Mitte frei stehenden Dominik Boss fand, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste, 3:0. Bei den Hausherren ließen die Kräfte langsam nach, aber versuchten dennoch unsere Jungs irgendwie zu stoppen, was einige gelbe Karten zur Folge hatte und das Spiel Geschehen weiter anheizte. Hachtel brachte mit Florian Lengauer, Moritz Podleska, Bastian Bornkessel und Kevin Sternhardt neue Frische Kräfte. Nach gut 60Minuten sollten die Löwen dann endgültig den Deckel auf das Spiel machen. Einen zu kurz gespielten Ball vom gegnerischen Torwart eroberte Michael Kapeller und über lupfte diesen zum 4:0. In Minute 67 war es dann ein langer Ball von Andreas Kapsecker über die Abwehr welcher perfekt bei Patrick Koller landete. Dieser war schneller als der letzte Verteidiger und machte sein 3. Tor zum 5:0. Danach war Kessel-Time!!! In Minute 70 wurde der eingewechselte Bastian Bornkessel mustergültig vom gegnerischen Verteidiger eingeladen sein 1. Saisontor zu erzielen und ließ sich nicht 2mal bitten, 6:0. Keine 2 Minuten später wurde Bornkessel dann vom ebenfalls eingewechselten Moritz Podleska bedient und schnürte seinen Doppelpack zum 7:0. Im Anschluss konnte dann auch das Heimteam den Ehrentreffer bejubeln. Trudering verpasste es den Ball 3mal zu Klären, verlor ihr jedes Mal wieder und die Flanke fand den alleingelassenen Srbija Spieler der unbedrängt einschieben konnte, 7:1. Nachdem in der 76. Minute dann noch ein Srbija Spieler mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste, setzten die Truderinger den Schlusspunkt. Bastian Bornkessel konnte an der Mittellinie freigespielt werden und erneut Patrick Koller auf die Reise schicken. Dieser schüttelte seine Verteidiger ab und schloss trocken zum 8:1 Endstand ab. Damit holen unsere Löwen im 12. Ligaspiel den 9. Sieg und sind nach der Niederlage vom FC Phönix nun Tabellenzweiter hinter Haidhausen. Weiter geht es nächste Woche mit dem Derby-Rückspiel gegen Waldtrudering. Anpfiff ist wie gewohnt 13:15Uhr in der Feldbergarena.

Coach Hachtel: "Wir sind mit der richtigen Ernsthaftigkeit in dieses Spiel gegangen und haben es seriös zu Ende gespielt. Gerade in der 2. Halbzeit hat man gemerkt wie "angeschlagen" die Heimmannschaft aktuell ist und wieso sie aktuell Tabellenletzter sind. Wir nehmen den Schwung jetzt mit ins Derby und wollen Waldtrudering unbedingt erneut besiegen."