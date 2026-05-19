Trudering endlich wieder erfolgreich!

Nach zuletzt 4 nicht gewonnenen Spielen in Folge, wollten unsere Truderinger beim abstiegsbedrohten SV Anzing-Parsdorf endlich mal wieder für einen Sieg sorgen. Allerdings ist das gerade das Team der Stunde, "Die sind gerade richtig gut drauf und wir sind hier nicht unbedingt der Favorit" sagte Coach Hachtel vor dem Spiel und ergänzte "natürlich wollen wir weiter um den Aufstieg spielen, aber wenn man so lange da oben steht vergisst man auch gerne mal wo wir herkommen. Wir sind weiterhin Aufsteiger und spielen ein überragendes Jahr" und wollte so wohl etwas den Druck von seinem Team nehmen.

Bei strömenden Regen kamen die Hausherren aus Anzing Parsdorf deutlich besser in die Begegnung und hatten bereits in den ersten 15Minuten, 3 Abschlüsse die allerdings neben das Tor von Pflugbeil gingen. Trudering versuchte sich in das Spiel zu arbeiten, traf aber gerade im letzten Drittel oft die falsche Entscheidung um gefährlich vor das Tor zu kommen. Nach gut einer halben Stunde und weiteren guten Angriffen des Gegners war Hachtel dann gezwungen zu wechseln. Für den verletzten Kapsecker kam Spielertrainer Müllmaier in die Partie und das System wurde dadurch etwas angepasst. Trudering kam nun etwas besser in das Spiel und Parsdorf hatte nun kaum mehr Abschlüsse. Kurz vor der Halbzeit war es dann ein Distanzschuss von Kapeller der den Heimtorwart zum ersten mal zu einer Parade zwang. Die daraus erfolgte Ecke brachte nichts ein und beide Teams gingen pitschnass mit 0:0 in die Kabine.

Unverändert aber nun deutlich besser in den Zweikämpfen und im Angriffspiel kamen unsere Löwen aus der Kabine. Parsdorf fand Offensiv nun kaum mehr statt und Trudering wollte die Führung. Diese entstand dann in der 58. Minute nach einem langen Ball, bei welchem ein Anzinger Verteidiger wegrutschte und Lukas Perzlmaier ins 1 gegen 1, gegen den letzten Verteidiger brachte. Dieser schickte den Abwehrmann durch einen cleveren Haken ins Leere und blieb vor dem Schlussmann eiskalt, 1:0 und zu diesem Zeitpunkt auch keine unverdiente Führung. Hachtel wechselte kurze Zeit später Grabl für Kratzel, sowie den Torschützen Perzlmaier aus und es kam Superjoker Modrian, der seinem Namen gleich Taten Folgen ließ. In der 68. Minute spritze Modrian in einem zu kurz geratenen Rückpass, umkurvte den Torwart und erhöhte zum vielumjubelten 2:0. Und damit nicht genug, nur 7 Minuten später eroberte Maximilian Lengauer den Ball und trieb ihn bis in den gegnerischen Strafraum. Anstatt selbst abzuschließen fand er erneut Manuel Modrian in der Mitte, der sein Doppelpack schnürte und auf 3:0 stellte. Kurze Zeit später war es erneut Modrian der diesmal den freistehenden Koller im Strafraum fand, welcher allerdings freistehend den Ball nicht im Tor unterbringen konnte. Nach weiteren Wechseln, Sternhardt für Podleska und Bornkessel für Koller, plätscherte das Spiel, passend zum Wetter dem Ende entgegen und brachte unseren Löwen den Sieg beim schweren Gastspiel in Anzing-Parsdorf. Punktgleich mit Tabellenführer Phönix geht es nun in den letzten Spieltag, an welchem Mann auf Grund des direkt verlorenen Vergleichs nun 1 Punkt mehr holen müsste um den direkten Aufstieg zu schaffen. Doch eines ist schonmal klar: Man beendet die erste Kreisligasaison mindestens auf Platz 2 und darf sich somit über ein super Jahr freuen. Wir sind gespannt wie es ausgeht und freuen uns auf zahlreiche Zuschauer am letzten Spieltag, Samstag 30.05. um 15:00 Uhr gegen den TSV Ottobrunn.

Coach Hachtel: "Es war das erwartet schwere Spiel. Ich habe ja bereits nach dem Hinspiel gesagt das die richtig gute Fußballer in ihren Reihen haben und gerade in Halbzeit 1 haben wir Glück nicht in Rückstand zu geraten. Ich finde in der 2. Halbzeit ist Anzing dann etwas die Power ausgegangen und wir haben eine Schippe zulegen können. Das Ergebnis geht für mich dann auch auf Grund der Leistungssteigerung in Ordnung. Ich wünsche Peter und seinem Team viel Erfolg für den Abstiegskampf und denke mit der Leistung von heute würden sie auch verdient in der Liga bleiben."