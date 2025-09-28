Trudering bezwingt Heimstetten und bleibt Tabellenführer!

In einem emotionsgeladenen Spiel erkämpft sich Trudering den vierten Sieg im vierten Spiel! Zunächst sah es aber nicht so aus! Heimstetten setzte den Gastgeber zu Beginn der Partie mächtig unter Druck und war zu diesem Zeitpunkt spielbestimmend! Trudering hatte in den ersten 15 Minuten große Probleme ins Spiel zu finden. Die Laufbereitschaft der Gäste war beeindruckend! Wie bei einem Boxkampf tänzelte Heimstetten um Trudering herum und versuchte den entscheidenden Treffer zu landen. Kommt man dann der vermeintlich unbeweglichen aber höheren Gewichtsklasse zu nahe - schlägt‘s ein! So kam Trudering nach einer Balleroberung (mit anschließendem Foul durch Heimstetten) und einem schnell und clever ausgeführten Freistoß zur überraschenden Führung! Hier war Trudering deutlich handlungsschneller als der Gast!

Mit fortlaufender Spieldauer nahmen die Nicklichkeiten auf beiden Seiten zu. Leider schaffte es der Schiedsrichter nicht durch klare und deutlichere Kommunikation diese zu unterbinden, wie auch wenn er 2-3 Jahre jünger ist als die 17-18 jährigen Spieler auf dem Platz! Trotz der durchaus guten und regelkonformen Spielführung des Unparteiischen hätte der Einsatz eines Erwachsenen Schiedsrichters mit mehr Autorität einige durchaus grobe Fouls und Karten auf beiden Seiten verhindern können. Hier sollte der Verband die Schiedsrichter-Ansetzungen nochmals überdenken.

Zurück zum Spielverlauf: Heimstetten ließ sich vom Rückstand nur kurz aus der Bahn werfen und glich noch vor dem Halbzeitpfiff mit einem sehenswerten Treffer aus!

Trudering wechselte zur Halbzeit zweifach. Für den verletzten Adlhart kam Zdelarec aufs Feld sowie Mokhberi für Kotselidis!

Auch in Hälfte 2 ging die Intensität im Spiel nicht zurück. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und das Tempo blieb extrem hoch! Wie vorher erwähnt nahm die Zweikampfhärte zu und der Schiedsrichter begann munter Karten zu verteilen! Toljusic auf Truderinger Seite traf es zuerst mit einem FaD (Notbremse letzter Mann)! Trudering ab der 63. Minute in Unterzahl! Wer jetzt dachte nun schlägt Heimstetten zu, hatte den Teamspirit Truderings nicht auf dem Zettel! Das Mentalitätsmonster „U19-Trudering“ wurde geweckt! Mit einer Balleroberung im Mittelkreis ging Trudering erneut in Führung! Modrian leitet über einen Doppelpass auf Mokhberi weiter der schlenzt den Ball über den Gäste-Keeper - 2:1 Trudering! Heimstetten immer noch in Überzahl steckte nie auf und nahm den Fight an. Das wurde in der 85. Minute mit einem erzwungenen Eigentor belohnt! Ausgleich 2:2! Nun überschlagen sich die Ereignisse. In der 87. Minute sieht nach Tätlichkeit auch ein Heimstettener die rote Karte!

Und tatsächlich in der 90. Minute eskaliert ganz Trudering als nach einer Traumflanke von Breuer, Modrian per Traumtor zum 3:2 Endstand trifft! Wahnsinn!

Fazit: Kein Spiel für schwache Nerven! Trudering mit Wucht und Wille gegen eine spielstarke Mannschaft die im Tabellenkeller nicht hingehört!

Zusatz: Jungschiedsrichter, mögen sie noch so gut in Regelkunde sein, sollten aufgrund fehlender emotionaler Reife der Spieler (!) keine A-Jugendspiele leiten! 10 Karten davon zwei FaD bestätigen das leider!