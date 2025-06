Trudering beste Mannschaft aller Kreisklassen!!!

Im Anschluss an den schmeichelhaften 3:2 Erfolg gegen 10 Hajduk Spieler begann die mehr als verdiente Abschlussfeier im Festzelt des Truderinger Frühlingsfestes. Bis in die späten Abendstunden wurde mit allen Mannschaften & Abteilungen die erreichten Ziele gefeiert und das 100. Jubiläum unseres Verein gebührend gefeiert. Unsere junge 3. machte bereits vor ein paar Wochen den Nicht-Abstieg fix und konnte sich am letzten Spieltag noch mit einem versöhnlichen 3:3 aus der Saison verabschieden. Unsere 2. Mannschaft hingegen musste Sonntag aber nochmal alles geben und konnte durch einen 4:2 Erfolg den Nicht-Abstieg aus eigener Kraft fix machen. Der Dank geht auch hier nochmal an die Verstärkungen aus der 1.Mannschaft die sich voll in den Dienst des Vereins stellten und dazu beitrugen den Sieg einzufahren. (Torschützen unter anderem Marc Odenbreit und Dominik Boss)

Und somit zu unserer 1. Mannschaft die seit 3 Wochen aus dem Feiern nicht mehr rauskommt und sich auch am Sonntag bereits sehr früh zum "Frühstücken" traf und anschliessend die Aufstellung ausloste, denn für beide Mannschaften ging es hier um nichts mehr. Der Gegner Hajduk München reiste sogar nur mit 10Mann an und schonte sich bereits für die anstehende Relegationsspiele. Die Mannschaft von der Feldbergstrasse begann mit unseren Keepern Huber und Pflugbeil im Sturm, Oldie Martin Festner stand zwischen den Pfosten und auch 2 A Jugendspieler mit Luca Schmidt und Moritz Podleska standen in der Startformation. Der Rest wurde durcheinander gewürfelt und so lief dann auch das Spiel. Trudering hatte mehr Ballbesitz und bekam in der 1. Halbzeit auch 2 Elfmeter zugesprochen. Doch Kapitän Garhammer sowie Florian Pflugbeil versagten die Nerven und es bleib beim 0:0. Als der Gast dann mit seinem 1. Angriff auf 0:1 stellen konnte und Maximilian Kratzel nach einem etwas überharten Einsteigen kurz vor dem Pausenpfiff mit 10Minuten vom Platz musste, hatte der Spaß für Coach Hachtel dann aber ein Ende und er schickte die Jungs auf den "richtigen" Positionen zurück aufs Feld. Für die beiden Keeper im Sturm kamen Wimmer und Sternhardt und das Truderinger Spiel wurde besser. Als Kratzel dann wieder zurück aufs Spielfeld durfte drehten die Löwen auch das Spiel. Erst war es der eingewechselte Fabian Wimmer der ausgleichen konnte. Kurze Zeit später verwandelte dann Patrick Koller einen selbst herausgeholten 3. Foulelfmeter zur Führung. Die Hitze machte es den Hausherren allerdings nicht einfacher das Spiel jetzt endgültig zu entscheiden und auch die Spielvorbereitung merkte man den Jungs nun an und so kam Hajduk in der 75. Minute zum Ausgleich. Mit einigen Wechseln wurde das Spiel nochmal belebt und Kevin Sternhardt konnte kurz vor Ende den 3:2 Siegtreffer erzielen. Das war es dann auch... Unsere 1. Mannschaft konnte damit einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern und ist damit die Beste Mannschaft aller Kreisklassen. Wir freuen uns auf die Kreisligasaison 2025/2026 und viele neue Gegner!!! Bis dahin, bleibt gesund und wir hoffen euch dann zur neuen Saison zahlreich wieder am Spielfeldrand unserer Jungs begrüßen zu dürfen.

Coach Hachtel: "Ich hab bereits genug dazu gesagt, einfach ein überragendes Jahr von uns. Die abschliessende Feier mit allen die dazu beigetragen haben war überragend und gut dass das Festzelt danach eh abgebaut werden musste. Ich glaube hier in Trudering ist wirklich was geiles entstanden und es macht einfach nur Spass hier ein Teil zu sein."