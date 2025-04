Trudering baut Tabellenführung aus!

Runde 21 für unsere weiterhin ungeschlagenen Truderinger Löwen, heute zu Gast bei der Zweitvertretung des FC Phönix. In der Hinrunde konnte man den aktuell Tabellen-10. mit 3:0 bezwingen und wollte nun auch in Berg am Laim die Serie am Laufen halten und den Vorsprung von 5Punkten auf ESV München halten oder vielleicht sogar ausbauen. Trotz der Osterpause und der Hoffnung, dass sich einige Spieler zurückmelden, war man weiterhin knapp besetzt und musste das Team erneut umbauen. Für Kratzel, Domabyl und Janelsith starteten Podleska, Odenbreit und Andreoli.

Für unsere Farben war es das erste Spiel auf Naturrasen und wer dachte wir benötigen vielleicht etwas Anlaufzeit dachte falsch, denn Trudering war sofort gut im Spiel. Es dauerte genau 5 Zeigerumdrehungen, da eroberte der A Jugendspieler Moritz Podleska stark den Ball und fand Torjäger Patrick Koller im Strafraum der eiskalt zur frühen Führung traf. Und die Löwen blieben weiter am Gas und wollten hier direkt für Klarheit sorgen, doch gute Gelegenheiten konnten nicht genutzt werden. In Minute 18 war es dann ein Ballverlust im Mittelfeld, der zum ersten Angriff des Heimteams führte. Man agierte etwas zu passiv und Phönix konnte sich stark bis an die Truderinger Grundlinie kombinieren, von welcher man einen Spieler im Rückraum fand der unbedrängt zum überraschenden 1:1 einschießen konnte. Wie schon die gesamte Saison schüttelte man sich kurz und spielte dann wieder munter drauflos. In der 25. Minute war es dann ein Foul an Patrick Koller, welcher nach dem Pfiff schnell schaltete und Maximilian Lengauer steil schickte. Dieser wackelte seinen Gegenspieler noch mit einem schönen Hüftschwung aus und netzte dann trocken ins lange Eck ein, 2:1. Bis zum Pausenpfiff ergaben sich noch guten Möglichkeiten für unsere Jungs, die leider nicht genutzt werden konnten.

Aber auch Phönix hatte ihre Momente und kam noch vor das Truderinger Tor, doch Keeper Pflugbeil konnte ebenfalls nicht überwunden werden und so ging es mit einer knappen Führung in die Kabinen.

Unverändert ging es in Halbzeit 2 und die Löwen spielten weiter munter nach Vorne. Bei sommerlichen Temperaturen brachte Coach Hachtel dann aber früh 3 neue Kräfte. Für Podleska, Andreoli und Odenbreit kamen Wimmer, Janelsith und Domabyl und einmal mehr zeigte sich das man gerade in der Kaderbreite im Vergleich zum Vorjahr extrem zugelegt hat und jederzeit nochmal nachlegen kann. In Halbzeit 2 spielten dann eigentlich nur noch unserer Jungs und Phönix konnte sich keine wirkliche Torchance mehr erspielen. Etwas zu fahrlässig ging man aber mit den eigenen Gelegenheiten um und so dauerte es bis zur 72. Minute als Michael Kapeller erneut Patrick Koller freispielte, der vor dem Torwart ruhig blieb und auf 3:1 erhöhen konnte. Das Spiel war damit eigentlich durch und trotzdem wollten die Löwen das Ergebnis noch höher schrauben. Die Chancenverwertung war an diesem Tag das einzige Manko und trotzdem durfte man noch ein weiteres Mal jubeln. Der wieder eingewechselte Marc Odenbreit (für Haberl) machte sich auf der rechten Seite auf den Weg nach vorne, seine Flanke landete bei Luca Domabyl der den Ball noch annahm und ihn dann zu seinem 1. Saisontor unters Dach jagte. Der Endstand hieß damit 4:1 für den TSV Trudering und wir bleiben damit auch im 21. Saisonspiel ohne Niederlage. Aufgrund des 4:0 Sieges des FC Alemannia gegen den ESV München Ost konnten wir den Vorsprung auf nun 8Punkte ausbauen und schielen langsam in Richtung Aufstieg. Weiter geht es nächste Woche Zuhause gegen den Tabellen Letzten FC Perlach.