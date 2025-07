– Foto: Nückel/Steinmann

Nach Platz fünf in der Liga und einem starken Pokalhalbfinale blickt der USV Potsdam mit realistischen Ambitionen auf die neue Spielzeit in der 1. Kreisklasse B Havelland. Im Fokus steht das Kollektiv.





Achterbahn zwischen Liga und Pokal

Die Saison 2024/2025 brachte für den USV Potsdam Licht und Schatten. In der Liga blieb die Mannschaft hinter den eigenen Erwartungen zurück. Co-Trainer und Teammanager Tom Drawert fasst im FuPa-Teamcheck die Spielzeit sachlich zusammen: „Grundsätzlich war die letzte Saison in Ordnung.“ Platz fünf am Ende war jedoch zu wenig für die eigenen Ansprüche. „Wir hatten im Laufe der Saison zu viele Punktverluste gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte, wodurch wir den Anschluss nach oben verloren hatten.“ Der Glückwunsch an die Aufsteiger kommt dennoch mit sportlichem Respekt: „Gratulation zum jeweils verdienten Aufstieg von Grün-Weiß Niemegk und vom RSV U23.“

Deutlich besser lief es im Pokalwettbewerb. Mit Siegen gegen Ruhlsdorf II, Lok Potsdam, BSC Süd II, Ruhlsdorf I und Fortuna Babelsberg III kämpfte sich das Team bis ins Halbfinale – dort allerdings unterlag man deutlich dem späteren Sieger RSV U23. Drawert bleibt trotzdem positiv: „Trotzdem können wir stolz auf uns sein, was unsere Pokalsaison angeht.“ Kurzvorbereitung mit Test und Teamabend

Auf eine intensive Sommerpause muss die Mannschaft in diesem Jahr verzichten – der Terminkalender ist eng. „Da die Vorbereitung sehr kurz ausfällt und die erste Pokalrunde bereits am 10.08. stattfindet, gibt es relativ wenig Highlights“, so Drawert. Immerhin steht ein echter Prüfstein auf dem Plan: „Am 20.07. haben wir ein Testspiel gegen Blau-Gelb Falkensee II, was für uns ein guter Test für die neue Saison sein wird.“ Trainingsbeginn ist am heutigen Mittwoch. Außerdem sei ein gemeinsamer Mannschaftsabend vor Saisonstart geplant, um die Stimmung im Team weiter zu stärken.