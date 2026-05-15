"Trotzdem ist auch klar, dass die Saison noch nicht vorbei ist"

Die Stimme:

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Die vergangenen Wochen waren für uns alle natürlich etwas ganz Besonderes. Mit dem Gewinn der Meisterschaft ist für die Mannschaft, den Verein und unsere Fans ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Nach so einer intensiven Saison gemeinsam feiern zu können, die Emotionen mitzuerleben und zu sehen, was dieser Erfolg mit einem auslösen kann, das war einfach schön und auch absolut verdient. Trotzdem ist auch ganz klar, dass die Saison für uns noch nicht vorbei ist und wir weiter mit der nötigen Spannung an die Sache rangehen wollen. Das morgige Spiel bei den Stuttgarter Kickers bringt da sicherlich auch eine etwas besondere Konstellation mit sich aufgrund der Tatsache, dass wir innerhalb einer Woche gleich zweimal dort antreten werden. Wir werden daher auch zusehen, dass wir die Belastung morgen etwas steuern und dem ein oder anderen Spieler nochmal mehr Spielzeit geben werden. Unabhängig davon erwarten wir ein intensives und stimmungsvolles Spiel vor einer tollen Kulisse. Für uns geht es darum, die Liga mit einem positiven Gefühl abzuschließen, den Rhythmus hochzuhalten und gleichzeitig die richtige Balance für das Pokalspiel am darauffolgenden Wochenende zu finden. Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen gezeigt, welchen Charakter sie hat, und genau diesen Eindruck wollen wir auch morgen noch einmal bestätigen.“

Die Personalsituation:

Nach jetzigem Stand hat Cheftrainer Pascal Reinhardt am morgigen Samstag in Stuttgart den kompletten Kader zur Verfügung.

Der Gegner:

Mit aktuell 51 Punkten aus den bisherigen 33 Saisonspielen belegen die Stuttgarter Kickers derzeit den neunten Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest und haben damit 17 Zähler weniger auf dem Punktekonto als die SG. Dabei holte das Team von Neu-Coach Kerem Arslan, welcher dabei von Ex-Aspacher Julian Leist unterstützt wird, zuletzt neun Punkte aus den vergangenen fünf Partien und blieb dabei zuletzt auch zweimal in Folge ohne einen Gegentreffer.

Das Hinspiel im November vergangenen Jahres endete in einem turbulenten Spiel mit einem 3:1-Heimsieg zugunsten der Aspacher, die zudem ab der 52. Spielminute nach einer gelb-roten Karte für Mert Tasdelen nur noch mit zehn Mann auf dem Feld waren. Insgesamt trafen der Dorfklub und die Kickers ins bislang 18 Partien aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die SG, die insgesamt sieben Duelle für sich entscheiden konnten. Sechsmal siegten die Stuttgarter Kickers, während fünf weitere Begegnungen jeweils Unentschieden endeten. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Philipp Hofheinz (27, FV Niefern) und seinen beiden Assistenten Alessio Remili und Dustin Mattern.

Rund um die Partie:

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter – dieses Mal seitens des Medienteams der Stuttgarter Kickers. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website der Stuttgarter Kickers. Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live- Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.