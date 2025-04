Trotz zweimaliger Führung bleiben die Punkte in Dorfbach.

Die Aufgabe konnte schwieriger nicht sein, musste man doch zum bereits feststehenden, verlustpunktfreien Meister nach Dorfbach - auch an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zum verdienten Titel. Dennoch nahmen sich die Gäste viel vor und erwischten auch den besseren Start. Schinhärl hatte die Chance auf die frühe Führung, doch TW Hartl konnte gerade noch per Fußabwehr parieren. Nach gut 20 Minuten gelang dann doch die verdiente Führung: Dobler bediente Schinhärl mit einem langen Ball auf die linke Angriffsseite, dieses Mal blieb Aunkirchens Angreifer Sieger und erzielte alleine vor Hartl das 0:1. Dorfbach wurde zum Ende des ersten Durchgangs stärker, Chancen blieben zunächst aus, die erste richtige Groß-Chance nutzte der Meister aber dann, Pilzweger erzielte den vermeintlichen Halbzeitstand. Doch Aunkirchen schlug im direkten Gegenzug erneut zu, wieder war Schinhärl beteiligt, der dieses Mal Wagenpfeil Max bediente, der souverän zum 1:2 traf. Aunkirchen ging mit einer verdienten Führung in die Kabinen, musste im zweiten Durchgang dann aber den schnellen Ausgleich schlucken. Zunächst konnte TW Nothaft einen Distanzschuss noch sehenswert parieren, doch Dorfbachs Stürmer staubte zum 2:2 ab. In dieser Phase gelang den Gästen kaum mehr Entlastung, so stellte Heidsiek zunächst auf 3:2 und eine Hereingabe drückte er mit Hilfe des Innenpfostens zum 4:2 über die Linie. Aunkirchen erholte sich davon nicht mehr und muss so die Punkte in Dorfbach lassen. Es war ein ansehnliches Spiel beider Mannschaften. Obwohl Aunkirchen im ersten Durchgang stärker war, ist der Dorfbacher Sieg nicht unverdient aufgrund der starken Phase nach der Pause, Aunkirchen hatte dagegen kaum mehr Offensiv-Aktionen zu verzeichnen. Nächsten Sonntag wartet das nächste schwere Auswärtsspiel, es geht dieses Mal nach Fürstenzell.