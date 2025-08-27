Trotz zweier Platzverweise: TV Asberg übernimmt Tabellenführung

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Moers hat mit einem Auswärtssieg des TV Asberg beim SV Millingen schon am Dienstag begonnen, weshalb der TVA mindestens bis Sonntag Tabellenführer bleibt. Am Freitag geht es mit den Heimspielen des FC Meerfeld und des SSV Lüttingen weiter.
SV Millingen – TV Asberg 0:2
SV Millingen: Raphael Boenig, Noel Benga, Timur Aydin (80. Oliver Kraft), Timur Zenk, Luis Bernd Heinrich, Tom Parthum, Darvin Goecke, Domenique Cremers, Maurice Diebels (71. Luca Schröer), Badri Müller, Ricardo Schiff - Trainer: Benedikt Kamper - Trainer: Oliver Kraft - Trainer: Kevin Holz
TV Asberg: Luk Schwardt, Franck Sylla, Ogün Sengül (73. Justin Gellert), Kilian Cüneyt Rabe (95. Tom Conrad), Jamal Aanen (66. Sahlan Elcim), Lars Drauschke, Konstantinos Siainis, Petros Siainis, Alen Brajic, Junior Holzum (95. Mahdi Salman), Serhat Karabulut (66. Aydin Türkeli) - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alen Brajic (14.), 0:2 Serhat Karabulut (26. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Alen Brajic (58./TV Asberg/Unsportlichkeit)
Rot: Sahlan Elcim (80./TV Asberg/Tätlichkeit)
4. Spieltag
Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen
Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II
So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg
5. Spieltag
Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV
So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: