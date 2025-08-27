 2025-08-27T11:11:03.766Z

Allgemeines
TV Asberg jubelt
TV Asberg jubelt – Foto: Steffen Schmitz

Trotz zweier Platzverweise: TV Asberg übernimmt Tabellenführung

Kreisliga A Moers: Der TV Asberg hat zum Auftakt des 3. Spieltags beim SV Millingen gewonnen, aber auch zwei Spieler verloren.

Der 3. Spieltag der Kreisliga A Moers hat mit einem Auswärtssieg des TV Asberg beim SV Millingen schon am Dienstag begonnen, weshalb der TVA mindestens bis Sonntag Tabellenführer bleibt. Am Freitag geht es mit den Heimspielen des FC Meerfeld und des SSV Lüttingen weiter.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Es hätte der optimale Dienstagabend für den TV Asberg sein können. Natürlich: Der TVA hat beim SV Millingen auch sein drittes Saisonspiel gewonnen und steht deshalb erstmal auf dem ersten Platz, doch nach den beiden Treffern von Alen Brajic (14.) und Serhat Karabulut (26.) dezimierten sich die Gäste im zweiten Abschnitt: Zunächst sah Brajic nach einer Unsportlichkeit seine zweite gelbe Karte, dann flog Sahlan Elcim wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Während Asberg an der Disziplin arbeiten muss, geht es für Millingen um die sportliche Steigerung. Noch ist der SVM punktlos.

SV Millingen – TV Asberg 0:2
SV Millingen: Raphael Boenig, Noel Benga, Timur Aydin (80. Oliver Kraft), Timur Zenk, Luis Bernd Heinrich, Tom Parthum, Darvin Goecke, Domenique Cremers, Maurice Diebels (71. Luca Schröer), Badri Müller, Ricardo Schiff - Trainer: Benedikt Kamper - Trainer: Oliver Kraft - Trainer: Kevin Holz
TV Asberg: Luk Schwardt, Franck Sylla, Ogün Sengül (73. Justin Gellert), Kilian Cüneyt Rabe (95. Tom Conrad), Jamal Aanen (66. Sahlan Elcim), Lars Drauschke, Konstantinos Siainis, Petros Siainis, Alen Brajic, Junior Holzum (95. Mahdi Salman), Serhat Karabulut (66. Aydin Türkeli) - Trainer: Gabriel Graeber - Trainer: Michael Hoppe
Schiedsrichter: Leah Kömpel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Alen Brajic (14.), 0:2 Serhat Karabulut (26. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Alen Brajic (58./TV Asberg/Unsportlichkeit)
Rot: Sahlan Elcim (80./TV Asberg/Tätlichkeit)

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
19:30
Spieltext FC Meerfeld - Rheurdt-Sch.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
19:30
Spieltext Lüttingen - FC Alpen

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
15:15live
Spieltext SV Sonsbeck II - Rumelner TV

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:30live
Spieltext GSV Moers II - SV Menzelen

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext BüdericherSV - Schwafheim

So., 31.08.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
15:30
Spieltext Schwafheim II - FC Neuk.-Vlu II

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
15:00
Spieltext C. Rheinberg - Hohenbudb.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:00live
Spieltext SV Budberg II - VfL R´hausen

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Mi., 03.09.25 20:00 Uhr VfL Rheinhausen - SSV Lüttingen
Do., 04.09.25 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - FC Moers-Meerfeld
So., 07.09.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SV Schwafheim II
So., 07.09.25 15:00 Uhr TV Asberg - Büdericher SV
So., 07.09.25 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SV Sonsbeck II
So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Millingen
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - GSV Moers II
So., 07.09.25 15:30 Uhr SV Menzelen - SV Budberg II
So., 07.09.25 15:30 Uhr Rumelner TV - Concordia Rheinberg

5. Spieltag
Di., 09.09.25 19:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - VfL Rheinhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Büdericher SV - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SV Millingen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SSV Lüttingen - SV Menzelen
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - Concordia Rheinberg
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - Rumelner TV
So., 14.09.25 15:30 Uhr GSV Moers II - TV Asberg
So., 14.09.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - ESV Hohenbudberg

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

