Trotz zweier Niederlagen: TuS Holzkirchen will erste Punkte holen

Fußball Bezirksliga TuS Holzkirchen - SV Saaldorf, Maximilian Avril am Ball – Foto: Christian Scholle

„Auch wenn es organisatorisch nicht optimal ist, sind es meistens einfach geile Spiele“, sagt TuS-Coach Orhan Akkurt. Seine Schützlinge wollen in Töging endlich die ersten Punkte im Jahr 2026 holen. Zweimal gaben die TuS-Kicker eine 1:0-Führung aus der Hand und unterlagen am Ende knapp mit 1:2. Die derzeitige Schwächephase kann der TuS-Coach nur zu gut einordnen: „Wir treffen im Moment auf Teams, die gegen den Abstieg kämpfen. Bei uns war in den ersten beiden Partien die Schärfe und der Wille noch nicht da.“

Mittwochabend, 19.30 Uhr, Flutlichtspiel: Das ist für den TuS Holzkirchen zumindest ein bisschen heilsam. Trotz der zwei Auftaktniederlagen gegen Waldperlach und Aschau ist die Vorfreude auf das Nachholspiel heute in Töging groß: Es ist die Gelegenheit, nur vier Tage nach einer neuerlichen Pleite für Wiedergutmachung zu sorgen.

Auf einen solchen Gegner werden die Holzkirchner auch in Töging treffen. „Sie haben eine ganz hohe Qualität im Kader“, sagt Akkurt. „Ich weiß nicht, warum die dort unten stehen.“ Immerhin holten die Töginger aus den ersten vier Partien nach der Winterpause zwei Siege, zuletzt ein 3:0 im Kellerduell gegen Zorneding. Dennoch befindet sich Töging als Tabellen-14. im Abstiegskampf.

Akkurt erlebte ein Novum in seiner Zeit an der Holzkirchner Haidstraße: Erstmals verloren die Grün-Weißen unter seiner Regie zwei Partien in Serie. „Aber wir werden – wie in den positiven Phasen – ruhig weiterarbeiten.“ Im ersten Vergleich zwischen den beiden Teams Anfang August trennten sie sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Mit welchem Personal die Holzkirchner das Auswärtsspiel angehen werden, ist noch unklar. Innenverteidiger Lukas Krepek ist nach seiner roten Karte ebenso gesperrt wie Angreifer Alpay Özgül. Für Krepek könnte Maximilian Avril wieder in die Startelf rücken. Dagegen dürfte Mittelfeldakteur Bastian Feldbrach mit seiner Knieverletzung länger ausfallen. Eine genaue Diagnose steht beim Youngster zwar noch aus, aber der erste Eindruck verheißt nichts Gutes. Dagegen dürfte der zuletzt erkrankte Bastian Eckl wieder zurückkehren. Aber er wird – wie Robert Manole (Nasenbeinbruch) – wohl noch keine Option für die Startelf werden.

Dennoch überwiegt bei den Holzkirchnern die Vorfreude auf das Spiel am Mittwochabend. Verbunden mit der Hoffnung, dass es beim Auswärtsspiel in Töging endlich mit den ersten Punkten in diesem Jahr klappt.