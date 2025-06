Trotz Zwei-Tore-Rückstand: TSV Rott will im Relegations-Rückspiel „noch etwas reißen“

Die Ausgangslage ist nicht unbedingt optimal. Mit einer Hypothek eines Zwei-Tore-Rückstands gehen die Fußballer des TSV Rott ins Rückspiel der Relegation zur Kreisklasse. Der Zweite der A-Klasse 8 erwartet dabei am heutigen Freitag (18 Uhr) den Kreisklassisten FC Hofstetten. Die erste Partie, am Dienstag ausgetragen, gewann Hofstetten mit 3:1. TSV-Trainer Pascal Jaensch ist aber zuversichtlich: „Wir können bestimmt noch was reißen.“

Die Partie heute wird erneut vor großer Kulisse stattfinden, gerechnet wird sogar mit etwas mehr als den 600 Zuschauern, die zum ersten Vergleich gekommen waren. „Das Hinspiel war nicht so schlecht. Wir haben gut verteidigt, nur fehlte es nach vorne etwas an der Risikobereitschaft und dem Mut“, sagt Jaensch. Bei beiden Aspekten erwartet er von seiner Truppe, eine Schippe draufzulegen. „Auch die Standards müssen wir besser verteidigen“, sagt der TSV-Coach, nachdem die körperlich sehr robusten Hofstettener zu einigen Chancen aus Ecken kamen und dabei auch ein Tor erzielten. „Wir müssen einfach unsere Lehren aus dem Spiel ziehen“, so Jaensch, der diesbezüglich großes Vertrauen in sein Team hat. „Sie glauben an sich und letztlich wird es auch eine Kopfsache sein“, sagt der Trainer mit Blick auf seine Spieler. Zugleich hofft er auf einen frühen Treffer. „Das wäre für die Psychologie wichtig“, erklärt der TSV-Coach, dem der gleiche Kader wie in Hofstetten zur Verfügung steht. „Vielleicht gibt es die eine oder andere Umstellung“, will sich Jaensch bei der Aufstellung aber nicht zu sehr in die Karten schauen lassen.