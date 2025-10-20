Trotz zwei Nachholspielen: Differdingen schon wieder Leader

Was am Wochenende los war

Düdelingen kam in Hostert mit einem blauen Auge davon, lag man doch bis ganz zum Schluss in Rückstand, ehe Azevedo einen Elfmeter zum 1:1 verwandelte (90.‘). Dabei hatten die Gäste Glück, dass Hostert zahlreiche gute Gelegenheiten ungenutzt ließ. Mondorf war bei Jeunesse Esch zwar optisch überlegen, konnte aber genau wie Hostert seine Torchancen nicht nutzen und unterlagen beim Rekordmeister mit 0:2.

Lopes: „ So etwas kommt vor und wir wissen, dass die Meisterschaft noch lang ist“

Mondorfs Stefan Lopes: „Gehen wir davon aus, dass, wenn du kein Tor schießt obschon du einige Gelegenheiten da liegen hast, man bestraft wird: das war am Sonntag der Fall. Punkte wie offensive oder defensive Aggressivität kamen hinzu. Es ist wichtig, dass wir jetzt die Ruhe bewahren. Wir wurden nicht übermütig bei all unseren Punktgewinnen und werden bleiben auch ruhig, wenn wir keine holen.

Wir geraten nicht in Panik und arbeiten hart weiter und versuchen die kleinen Probleme zu regeln. Wir haben ein richtig gutes Team und davon müssen wir profitieren. Wir halten zusammen und gehen durch die guten als auch durch die weniger guten Zeiten. Auf jeden Fall ist nichts passiert. So etwas kommt vor und wir wissen, dass die Meisterschaft noch lang ist und wir uns in einem Prozess befinden und wir noch viel lernen werden.“

Differdingen setzte sich nach anfänglichem Leerlauf klar mit 3:0 gegen Hesperingen durch, Samir Hadji gelang dabei ein Doppelpack, kurz vor dem letzten Treffer der Partie scheiterte der FCD sogar noch am Pfosten. Mit zwei Spielen weniger ist der amtierende Meister damit zurück an der Tabellenspitze! Mit einem späten 2:1-Heimsieg überholt Canach nicht nur Gegner Rosport in der Tabelle sondern ist jetzt ebenfalls in der oberen Hälfte des Klassements zu finden. Mann des Tages war Jimmy Duarte, dem nicht nur das erste sondern auch das späte zweite Canacher Tor zur Entscheidung gelang (2:1, 90.‘+6).

Vor rund 400 Zuschauern trennten sich Petingen und Rodange im Derby mit einem 1:1. Für die leicht überlegenen Gäste war es eigentlich ein Punktverlust, da man unmittelbar vor der Pause einen Elfmeter über das Tor schoss und damit eine dicke Chance zum zweiten Führungstor vergab, nachdem Amiri in der 14.‘ wunderschön aus dem Rückraum zum 0:1 getroffen hatte. Niederkorn gewann aufgrund einer besseren 1.Halbzeit knapp mit 2:1 in Mamer. Nach der Pause fanden die Hausherren das Anschlusstor und kämpften bis zum Schluss um das 2:2, sollten dieses aber nicht mehr erzielen können.

Käerjeng musste in Bissen den Platz einmal mehr trotz guter Leistung als Verlierer verlassen. Mit 1:0 setzte sich der FC Atert im Duell der Aufsteiger durch. Am Samstag brachte Racing eine frühe Führung (1:0, 3.‘) durch Hermann nicht über die Runden. Noch vor der Pause drehte Strassens Nogueira die Partie per Doppelpack und hievte den FC Una für rund 22 Stunden an die Tabellenspitze, nach dem 10.Spieltag ist man guter Zweiter. Nach zwei Ampelkarten haderte man bei den Hauptstädtern mit der Schiedsrichterleistung.

Feedback

Wie gefällt euch die neue Aufbereitung unserer Rückblicke auf die Spieltage der einzelnen Ligen? Schickt uns eure Meinungen, Ideen und eventuelle Verbesserungsvorschläge per E-Mail an luxemburg@fupa.net!