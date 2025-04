Trotz zwei blauer Augen noch drei Punkte für den FC Real Kreuth

Es gibt sie überall. Spiele, die man am liebsten tief in der Versenkung ablegen würde, damit ein späteres Nachlesen unmöglich wird. So eine Begegnung hat sich der FC Real Kreuth geleistet. Dem 4:3-Sieg gegen den Fixabsteiger SG Hungerbach ging eine indiskutabel schwache erste Halbzeit voraus. Rabenschwarze 45 Minuten. Am besten gut verstecken unter dem Mantel des Schweigens.

Die SG Hungerbach, in der Statistik als der schwächste Sturm der Liga abgestraft, führte bereits nach 13 Minuten mit 2:0. Zuerst leistete sich Andreas Götschl ein schwaches Abspiel, und dann führte ein weiter Schlag über die Vierer-Abwehrkette der Kreuther zu einer 1:1-Situation mit dem Torwart. Dass Maxi Mayr mit Oberschenkelproblemen früh vom Platz musste (23.) und Töging zu einem berechtigten Elfmeter kam, den Benedikt Zeisel aus dem Eck fischte, half nicht, eine Linie in den Kreuther Spielaufbau zu bringen.

„Die Räume zwischen den Ketten waren zu groß, und die Angst, weitere Fehler zu machen, war bei jedem Einzelnen von uns zu erkennen“, versuchte der FCRK-Trainer Michael Zieringer den königlichen Hühnerhaufen zu erklären.

Als nach einem Steckpass durch die Abwehrkette das 0:3 (36.) fiel, nahm die Blamage Gestalt an. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit reihte sich der Hungersbacher Keeper ins schwache Niveau ein. Er unterschätzte einen 35-Meter-Freistoß von Lukas Frank, der am zweiten Pfosten ins Netz fiel.

„Hier so unterzugehen, ist eine Sache des Charakters“, versuchte Zieringer seine Burschen in der Halbzeit an der Ehre zu packen. Die frisch eingewechselten Dan Petru Samoila und Ludwig Hofbauer brachen dann tatsächlich etwas mehr Druck in die Kreuther Angriffe.

Als Collette einen Freistoß von Franz Huber zum 2:3 einnickte und Lukas Frank eine Hofbauer-Flanke zum 3:3 verwertete (61.), war der Spielausgang plötzlich wieder offen. Dass Huber in der Schlussphase mit einem Freistoß-Trick noch das 4:3 erzwang, kann nicht kaschieren, dass Kreuth mit zwei blauen Augen die Heimfahrt anging. Ein Sieg, der die zumindest schwächste erste Halbzeit der Enterbacher in dieser Saison nicht verdecken kann.