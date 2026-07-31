Trotz Zusage in Herne: Roj-Kapitän folgt Radke zu Türkspor Dortmund

– Foto: SC Westfalia Herne

Noch am vergangenen Sonntag lief Routinier Phil Rosenkranz in einem Testspiel für den SC Westfalia Herne auf, von dem er am 23. Juni als Neuzugang vorgestellt wurde. Doch inzwischen ist es zu einem Angebot des Oberliga-Absteigers Türkspor Dortmund gekommen, das der Routinier nicht ablehnen konnte. Von den Dortmundern wurde er heute als Neuzugang auf Social Media vorgestellt. Hernes Vorsitzender Ingo Brüggemann bestätigt gegenüber FuPa Westfalen, dass sich Rosenkranz umentschieden hat.

Ein bemerkenswertes Handgeld sowie einen beachtlichen monatlichen Betrag nimmt der insolvente Westfalenligist nach FuPa-Informationen in die Hand, um sich Rosenkranz zu sichern. Der 30-Jährige folgt damit seinem Ex-Coach Marcel Radke, mit dem er in der vergangenen Spielzeit die Meisterschaft in der Landesliga 3 feiern durfte. Insgesamt fünf Jahre verbrachte der defensive Mittelfeldspieler beim FC Roj, mit dem er 2024 auch den Aufstieg in die Landesliga erreichte.