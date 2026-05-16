Trotz Zusage: Gargano verlässt Ast und wird Trainer bei Landshut 09 Bei den Eisenbahner treten Daniel Veit und Kevin Kille ab +++ Neuer Coach soll für Aufwind sorgen von Thomas Seidl · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: ETSV-Sportleiter Thomas Stumpf, Neu-Trainer Giuseppe Gargano, künftiger Co-Spielertainer Burim Sadriu – Foto: Verein

Der ETSV 09 Landshut vollzieht nach einer enttäuschend verlaufenden Saison in der A-Klasse eine Neuausrichtung auf der Kommandobrücke. Daniel Veit verlässt die "Eisenbahner" nach vier Jahren und auch die Ära von Co-Spielertrainer Kevin Kille geht zu Ende. Als neuen Chefanweiser konnte der Traditionsverein Giuseppe Gargano verpflichten, der aktuell noch in Diensten des Kreisligisten TSV-DJK Ast steht. Mit seinem Noch-Klub schaffte der Italiener vor einem Jahr den Aufstieg und hatte den Weiß-Blauen eigentlich bereits vor ein paar Monaten für die kommende Spielzeit seinen Verbleib zugesichert.

"Ich habe mich im Winter bewusst für Ast entschieden. In der Rückrunde haben sich aber verschiedene Ansichten bezüglich der weiteren sportlichen Entwicklung ergeben. Das ist völlig legitim, hat mich aber dazu bewogen, doch noch einmal über eine Neuorientierung nachzudenken. Dennoch möchte ich mich beim Verein für eine schöne Zeit und vor allem bei meinem Trainer-Partner Stefan Alschinger bedanken“, erklärt Gargano und verrät auch, was für die „Eisenbahner“ gesprochen hat: "Das Gesamtpaket aus sportlicher Perspektive und der Möglichkeit, etwas aufzubauen. Ich habe das Gefühl, dass dort sehr viel Potenzial vorhanden ist und große Entwicklungsmöglichkeiten bestehen.“ Woran sich Gargano bei der "Nulle“ messen lassen muss, ist klar: Der Aufstieg soll her. "Daran richte ich meine Arbeit von Anfang an aus. Ich möchte klare Strukturen, damit das Team genau weiß, wofür wir stehen. Dazu gehören klare Abläufe im Spiel gegen den Ball, einfache Prinzipien im Umschaltspiel und vor allem eine verlässliche Trainingsstruktur", verrät der ehrgeizige Übungsleiter, der von Routiner Burim Sadriu als spielender Assistenzcoach unterstützen werden wird. Komplettiert wird der "Staff" von Christian Sausenthaler, der weiterhin als Tormanntrainer fungieren wird.















"Giuseppe ist von Anfang an mein absoluter Wunschkandidat gewesen. Wir verfolgen das gleiche Ziel und ähnliche Ansätze. Deshalb war er auch der erste und letzte Gesprächspartner während meiner Trainersuche", informiert ETSV-Sportleiter Thomas Stumpf. Der ehemalige Bayernliga-Fußballer macht auch kein Geheimnis daraus, wohin die Reise für den Klub von der Siemensstraße gehen soll: "Alle Spieler des Bestandskaders haben für die kommende Saison zugesagt, zudem wird es die eine oder andere Verstärkung. geben. Das Ziel ist es, jede Position doppelt zu besetzen." Der 48-Jährige lässt es sich auch nicht nehmen, Daniel Veit und Kevin Kille mit ein paar warmen Worten zu verabschieden: "Ich möchte mich ausdrücklich bei Daniel und Kevin für die gemeinsame Zeit, in der wir 2024 den Aufstieg in die Kreisklasse schafften, bedanken und wünsche ihnen bei ihren neuen Herausforderungen alles Gute und viel Erfolg. Zwei Top-Typen, die bei uns weiter immer gerne gesehen sein werden."