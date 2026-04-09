Trotz Zusage: Aufstiegstrainer Ouachchen verlässt Barbaros

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Amin Ouachchen verlässt den SKC Barbaros Mainz im Sommer und schließt sich der SG Eintracht Bad Kreuznach an
von Michael Heinze · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Vertragsunterschrift in Bad Kreuznach: Amin Ouachchen (Zweiter von links) mit seinem neuen Co-Trainer Baris Yakut sowie Mario Spreitzer, dem Sportlichen Leiter der Eintracht (links) und dem SGE-Vorsitzenden Patrick Krick (rechts). – Foto: SG Eintracht Bad Kreuznach
Mainz/Bad Kreuznach. Völlig überraschend verlässt Erfolgstrainer Amin Ouachchen den souveränen Bezirksliga-Primus SKC Barbaros Mainz zum Rundenende. Der 39-Jährige wird – ligaunabhängig – ab Sommer Chefcoach beim momentanen Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach an der Seitenlinie stehen.