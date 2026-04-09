 2026-04-09T03:39:01.720Z

Aufreger der Woche

Trotz Zusage: Aufstiegstrainer Ouachchen verlässt Barbaros

Amin Ouachchen verlässt den SKC Barbaros Mainz im Sommer und schließt sich der SG Eintracht Bad Kreuznach an

von Michael Heinze · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Vertragsunterschrift in Bad Kreuznach: Amin Ouachchen (Zweiter von links) mit seinem neuen Co-Trainer Baris Yakut sowie Mario Spreitzer, dem Sportlichen Leiter der Eintracht (links) und dem SGE-Vorsitzenden Patrick Krick (rechts).
Vertragsunterschrift in Bad Kreuznach: Amin Ouachchen (Zweiter von links) mit seinem neuen Co-Trainer Baris Yakut sowie Mario Spreitzer, dem Sportlichen Leiter der Eintracht (links) und dem SGE-Vorsitzenden Patrick Krick (rechts). – Foto: SG Eintracht Bad Kreuznach

Verlinkte Inhalte

BZL Rheinhessen
Verbandsliga Südwest
SG Eintracht Bad Kreuznach
Barbaros MZ
Amin Ouachchen
Amin Ouachchen
Hakan Akcay
Hakan Akcay

Mainz/Bad Kreuznach. Völlig überraschend verlässt Erfolgstrainer Amin Ouachchen den souveränen Bezirksliga-Primus SKC Barbaros Mainz zum Rundenende. Der 39-Jährige wird – ligaunabhängig – ab Sommer Chefcoach beim momentanen Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach an der Seitenlinie stehen.

Warum er trotz Zusage geht und was SKC-Sportchef Hakan Akcay dazu sagt, erfahrt ihr im Plus-Text der Allgemeinen Zeitung.